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    Смогут ли «шершни» ужалить «сорок»?

    «Уотфорд» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Англии 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Ньюкасл»
    Футболисты «Уотфорда»
    В субботу, 11 июля, в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» на своем стадионе «Викаридж Роуд» сыграет с «Ньюкаслом». Начало встречи — в 14:30 по мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Июля 2020 года
    Уотфорд
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    «Уотфорд»

    За четыре тура до окончания английского чемпионата «Уотфорд» с 31 набранным пунктом разместился на 17 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего на три очка.

    В игре минувшего тура «шершни» одержали свою первую викторию после карантина, одолев в родных стенах безнадежный «Норвич» со счетом 2:1. Перед этим они не смогли выиграть в пяти встречах подряд, проиграв в четырех из них.

    Непосредственно после рестарта «золотисто-красные» расписали мировую дома с «Лестером» (1:1), уступили 0:1 «Бернли» и 0:3 «Челси» на выезде, а также на своей территории 1:3 «Саутгемптону».

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    • Домашняя статистика у «Уотфорда» в этом чемпионата является 14-й. В 17 играх было добыто пять викторий при шести поражениях и ничейных исходах, разница мячей — 20:22.

    «Ньюкасл»

    С 43 набранными очками «Ньюкасл» решил свои вопросы на этот сезон. На данный момент команда идет 13 месте в турнирной таблице АПЛ.

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    В своей последней проведенной игре «сороки» были разгромлены на выезде «Ман Сити» со счетом 0:5. Эта неудача стала первой для них после рестарта. До этого было две виктории и две ничьи.

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    Мировые состоялись в родных стенах с «Астон Виллой» (1:1) и «Вест Хэмом» (2:2), одолеть удалось 3:0 «Шеффилд Юнайтед» дома и 4:1 «Борнмут» на его территории.

    «Ньюкасл» имеет 12 выездную статистику в АПЛ, пять раз победив при двух мировых исходах и десяти поражениях, разница мячей — 17:35.

    В первом круге оппоненты поделили очки (1:1), в прошлом сезоне «сороки» дома победили (1:0), на поле «шершней» была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Уотфорд» — «Ньюкасл»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Уотфорда» — 1.90, победа «Ньюкасла» — 4.95, ничья — 3.65.

    В этом поединке отдадим предпочтение тому, кому больше нужна виктория. Наш прогноз и ставка: победа «Уотфорда». 0

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    «Уотфорд» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Англии 11 июля 2020 года. Прогноз на «Уотфорд» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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