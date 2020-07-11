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    Прервет ли «Ахмат» победную серию «Зенита»?

    «Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Зенит»
    Денис Глушаков
    В субботу, 11 июля, в 28-м туре российской Премьер-лиги «Ахмат» в Грозном на «Ахмат Арене» сыграет с «Зенитом». Стартовый свисток будет дан в 18:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Июля 2020 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 18:30 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    «Ахмат» по итогам 27 туров находится с 30 очками на 13 месте в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на три пункта.

    В пост-карантинный период чеченский коллектив смог добыть три виктории в пяти проведенных встречах, раз сыграл вничью и в одном поединке потерпел фиаско.

    В минувшем игровом дне «зелено-белые» на выезде одолели «Тамбов» со счетом 2:1, а ранее они на своей территории были разгромлены московским ЦСКА — 0:4.

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  • 06/07/2020

    • В родных стенах в текущем первенства «Ахмат» победил лишь дважды, семь встреч закончил мировыми исходами и пять игр проиграл, разница мячей — 12:20.

    «Зенит»

    «Зенит» еще два тура тому назад, обыграв в гостях 4:2 «Краснодар», досрочно стал победителем российского первенства. За 27 игр коллектив 20 раз победил, пять раз сыграл вничью и дважды уступил.

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    • Все пять матчей после рестарта сезона «сине-бело-голубые» выиграли, забив в этих встречах 12 голов при пяти пропущенных в свои.

    В своей последней проведенной игре уже в рамке чемпионата, дружина Семака в родных стенах переиграла «Сочи» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    У «Зенита» первая выездная статистика в лиге. В 13 поединках коллектив одержал 11 викторий при двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 25:7.

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    В первом круге в Питере эти команды сыграли 0:0, в минувшем сезоне в Грозном была ничья 1:1, а на на своем поле «Зенит» победил 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Зенита» — 2.60, победа «Ахмата» — 2.90, ничья — 3.60.

    «Зенит» зачастую проводит в Грозном тяжелые матчи, а утратив турнирную мотивацию и вовсе может проиграть в предстоящем матче. Рекомендуем в этой игре поставить на хозяев, но с 0 форой. Прогноз и ставка: П1 с форой 0. 0

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    «Ахмат» — «Зенит». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России 11 июля 2020 года. Прогноз на «Ахмат» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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