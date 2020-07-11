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    Сможет ли «Бернли» достойно сыграть на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Бернли». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Бернли»
    Мохаммед Салах
    В 35 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 11 июля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Июля 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.27
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 11.50
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    «Ливерпуль»

    После 34 туров чемпионата Англии команда из одноименного города, которая досрочно завоевала золото, имеет в своей копилке 92 очка.

    Рестарт сезона подопечные Юргена Клоппа начали с потери баллов. В дерби с принципиальным соперником «Эвертоном» они обошлись без забитых мячей — 0:0.

    В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» отгрузил 4 безответных гола «Кристал Пэлас» (4:0), а в поединке против «Ман Сити» красные уже и сами проиграли крупно (0:4).

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    Чуть позже коллектив Юргена Клоппа уверенно разобрался с «Астон Виллой» (2:0). В недавнем матче «мерсисайдцы» одержали верх над «Брайтоном» (3:1).

    «Бернли»

    Представители одноименного города расположены на девятом месте в общекомандном рейтинге с 49 очками в активе. От зоны еврокубков этот клуб находится на расстоянии в 2 балла.

    На карантин «Бернли» уходил с двумя ничейными исходами в двух последних матчах. Миром подопечные Шона Дайча разбежались с «Ньюкаслом» (0:0) и «Тоттенхэмом» (1:1).

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    • Возобновление сезона «бордовые» провалили, крупно влетев «Манчестер Сити» (0:5). Далее были две победы во встречах с «Уотфордом» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).

    В ходе 33-го тура «Бернли» скатал ничейку с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). В последней на данный момент встрече команда Дайча победила «Вест Хэм» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в игре 35-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 1.28, ничья оценивается в 6.00, а победа «Бернли» — в 11.0.

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    Безусловно, команда Клоппа будет гнаться за очередными тремя баллами, чтобы побить рекорд «Сити» по набранным очкам (100), однако и «Бернли» решает большие задачи с попаданием в еврокубки.

    Наши прогноз и ставка — победа «Бернли» с форой +2 за 1.59. 0

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    «Ливерпуль» — «Бернли». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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