«Ливерпуль» — «Бернли». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч АПЛ 11 июля 2020 года

В 35 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 11 июля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Бернли».

«Ливерпуль»

После 34 туров чемпионата Англии команда из одноименного города, которая досрочно завоевала золото, имеет в своей копилке 92 очка.

Рестарт сезона подопечные Юргена Клоппа начали с потери баллов. В дерби с принципиальным соперником «Эвертоном» они обошлись без забитых мячей — 0:0.

В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» отгрузил 4 безответных гола «Кристал Пэлас» (4:0), а в поединке против «Ман Сити» красные уже и сами проиграли крупно (0:4).

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Чуть позже коллектив Юргена Клоппа уверенно разобрался с «Астон Виллой» (2:0). В недавнем матче «мерсисайдцы» одержали верх над «Брайтоном» (3:1).

«Бернли»

Представители одноименного города расположены на девятом месте в общекомандном рейтинге с 49 очками в активе. От зоны еврокубков этот клуб находится на расстоянии в 2 балла.

На карантин «Бернли» уходил с двумя ничейными исходами в двух последних матчах. Миром подопечные Шона Дайча разбежались с «Ньюкаслом» (0:0) и «Тоттенхэмом» (1:1).

Возобновление сезона «бордовые» провалили, крупно влетев «Манчестер Сити» (0:5). Далее были две победы во встречах с «Уотфордом» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).

В ходе 33-го тура «Бернли» скатал ничейку с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). В последней на данный момент встрече команда Дайча победила «Вест Хэм» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в игре 35-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 1.28, ничья оценивается в 6.00, а победа «Бернли» — в 11.0.

Безусловно, команда Клоппа будет гнаться за очередными тремя баллами, чтобы побить рекорд «Сити» по набранным очкам (100), однако и «Бернли» решает большие задачи с попаданием в еврокубки.

Наши прогноз и ставка — победа «Бернли» с форой +2 за 1.59. 0