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    Останется ли «Вулверхэмптон» в зоне еврокубков?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч чемпионата Англии 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
    «Вулвз» идут на пятом месте
    В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча, которая пройде 8 июля в Шеффилде на стадионе «Брамалл Лейн», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» после возобновления сезона находится в неоднозначной форме. В шести матчах команда три раза проиграла при двух ничьих и одной победе.

    В рамках АПЛ «Клинки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0), затем проиграли «Ньюкаслу» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:3).

    Затем в четвертьфинале Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» встретился с «Арсеналом» и проиграл со счетом 1:2. Но безвыигрышная серия прервалась в позапрошлом туре после победы над «Тоттенхэмом» (3:1).

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    В прошлом туре клуб сыграл 1:1 в гостях с «Бернли» и находится на девятом месте с отставанием в семь очков от зоны еврокубков.

    «Вулверхэмптон»

    Представители города Вулверхэмптон находятся за пределами еврокубковой зоны с 52 баллами на счету. Но от места в четверке сильнейших команду отделяют пять пунктов.

    После возобновления сезона до прошлого тура «Волки» шли без потерь. В трех матчах АПЛ «Вулвз» одержали верх над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (1:0) и «Астон Виллой» (1:0).

    Тем не менее, в прошлом туре клуб проиграл дома «Арсеналу» (0:2). Именно «Канониры» приблизились к нему на расстояние трех баллов.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шеффилд Юнайтед» победит и в матче будет забито три или больше голов за 3,70. 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч чемпионата Англии 8 июля 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70
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