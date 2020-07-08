«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч чемпионата Англии 8 июля 2020 года

В рамках 34-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча, которая пройде 8 июля в Шеффилде на стадионе «Брамалл Лейн», начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» после возобновления сезона находится в неоднозначной форме. В шести матчах команда три раза проиграла при двух ничьих и одной победе.

В рамках АПЛ «Клинки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0), затем проиграли «Ньюкаслу» (0:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Затем в четвертьфинале Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» встретился с «Арсеналом» и проиграл со счетом 1:2. Но безвыигрышная серия прервалась в позапрошлом туре после победы над «Тоттенхэмом» (3:1).

В прошлом туре клуб сыграл 1:1 в гостях с «Бернли» и находится на девятом месте с отставанием в семь очков от зоны еврокубков.

«Вулверхэмптон»

Представители города Вулверхэмптон находятся за пределами еврокубковой зоны с 52 баллами на счету. Но от места в четверке сильнейших команду отделяют пять пунктов.

После возобновления сезона до прошлого тура «Волки» шли без потерь. В трех матчах АПЛ «Вулвз» одержали верх над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (1:0) и «Астон Виллой» (1:0).

Тем не менее, в прошлом туре клуб проиграл дома «Арсеналу» (0:2). Именно «Канониры» приблизились к нему на расстояние трех баллов.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,00, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Шеффилд Юнайтед» победит и в матче будет забито три или больше голов за 3,70. 0