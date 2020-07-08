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    Одержит ли ЦСКА третью победу подряд?

    «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата России 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — ЦСКА
    Никола Влашич
    В среду, 8 июля, «Оренбург» на своем поле в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграет с московским ЦСКА. Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Оренбург» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Июля 2020 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 16:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.67
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    «Оренбург»

    После рестарта российского первенства «Оренбург» провел только два полных матча, а еще в двух играх коллективу было засчитано техническое поражение.

    В первом пост-карантинном поединке «газовики» в Москве потерпели фиаско от «Локомотива» (0:1). Потом из-за коронавируса команде было засчитано два тех. поражения — от «Краснодара» и «Урала».

    В минувшем туре «бело-синие» были повержены в Казани «Рубином» (0:1). Отметим, что у «Оренбурга» на данный момент 6-матчевая проигрышная серия (с учетом тех. поражений).

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Оренбург» разместился на дне турнирной таблицы, отставая от 14 безопасной позиции на четыре пункта.

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    • На «Газовике» в текущей Премьер-лиге «Оренбург» победил в только в трех встречах из десяти, трижды сыграл вничью и шесть (два тех. поражения) поединка проиграл, разница мячей — 12:12.

    ЦСКА

    За четыре тура до окончания российского первенства ЦСКА с 43 очками расположился на пятой позиции в турнирной таблице, уступая два очка топ-3, правда, сыграв на одну игру больше.

    Рестартовали «армейцы» в первенстве очень неудачно, крупно проиграв в родных стенах «Зениту» со счетом 0:4. В последующих трех поединках москвичи не знают горечи поражений.

    Все прогнозы на футбол

    Сперва в этот период они в дерби расписали мировую с «Динамо» (0:0), после чего положили на лопатки «Спартак» (2:0) и «Ахмат» (4:0) в Грозном в минувшем туре.

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    13 гостевых встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли ЦСКА шесть победных результатов, четыре мировых исходов и три поражения, разница забитых и пропущенных — 21:13.

    Прогноз и ставки

    Учитывая, что большая часть основных футболистов «Оренбурга» еще находятся на карантине, поэтому гости вполне могут воспользоваться проблемами хозяев, обыграв их.

    Прогноз и ставка: победа ЦСКА за 1.50. 0

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    «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата России 8 июля 2020 года. Прогноз на «Оренбург» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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