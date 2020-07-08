«Оренбург» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата России 8 июля 2020 года

В среду, 8 июля, «Оренбург» на своем поле в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграет с московским ЦСКА. Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Оренбург» — ЦСКА.

«Оренбург»

После рестарта российского первенства «Оренбург» провел только два полных матча, а еще в двух играх коллективу было засчитано техническое поражение.

В первом пост-карантинном поединке «газовики» в Москве потерпели фиаско от «Локомотива» (0:1). Потом из-за коронавируса команде было засчитано два тех. поражения — от «Краснодара» и «Урала».

В минувшем туре «бело-синие» были повержены в Казани «Рубином» (0:1). Отметим, что у «Оренбурга» на данный момент 6-матчевая проигрышная серия (с учетом тех. поражений).

В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Оренбург» разместился на дне турнирной таблицы, отставая от 14 безопасной позиции на четыре пункта.

На «Газовике» в текущей Премьер-лиге «Оренбург» победил в только в трех встречах из десяти, трижды сыграл вничью и шесть (два тех. поражения) поединка проиграл, разница мячей — 12:12.

ЦСКА

За четыре тура до окончания российского первенства ЦСКА с 43 очками расположился на пятой позиции в турнирной таблице, уступая два очка топ-3, правда, сыграв на одну игру больше.

Рестартовали «армейцы» в первенстве очень неудачно, крупно проиграв в родных стенах «Зениту» со счетом 0:4. В последующих трех поединках москвичи не знают горечи поражений.

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Сперва в этот период они в дерби расписали мировую с «Динамо» (0:0), после чего положили на лопатки «Спартак» (2:0) и «Ахмат» (4:0) в Грозном в минувшем туре.

13 гостевых встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли ЦСКА шесть победных результатов, четыре мировых исходов и три поражения, разница забитых и пропущенных — 21:13.

Прогноз и ставки

Учитывая, что большая часть основных футболистов «Оренбурга» еще находятся на карантине, поэтому гости вполне могут воспользоваться проблемами хозяев, обыграв их.

Прогноз и ставка: победа ЦСКА за 1.50. 0