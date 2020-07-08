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    Как «Аталанта» сыграет в очередном домашнем матче?

    «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Серии А 8 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Сампдория»
    Мартен де Рон
    В 31 туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 8 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Сампдория».
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Июля 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 7.35
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    Команда, которая базируется в Бергамо, на данный момент занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в своем запасе 63 балла.

    Перед уходом на карантин атака «Аталанты» забила соперникам 15 голов в трех матчах в разных соревнованиях.

    В Лиге чемпионов «Богиня» по сумме двух встреч (8:4) прошла «Валенсию», а в домашнем первенстве подопечные Джана Пьеро Гасперини разнесли «Лечче» (7:2).

    Все прогнозы на Серию А

    После возобновления сезона «Аталанта» еще не потеряла ни единого балла. Команда из Бергамо переиграла «Сассуоло» (4:1), «Лацио» (3:2), «Удинезе» (3:2), «Наполи» (2:0) и «Кальяри» (1:0).

    «Сампдория»

    Представители города Генуя располагаются на 14 строчке в зачете Серии А. В 30 играх команда завоевала 32 очка и оторвалась от зоны вылета на 7 баллов.

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  • 05/07/2020

    • Последний матч перед приостановкой чемпионата «Сампдория» провела против «Вероны». В родных стенах «Дория» одолела гостей со счетом 2:1.

    А после возобновления Серии А команда Клаудио Раньери потерпела три поражения кряду. Его подопечные не справились с «Интером» (1:2), «Ромой» (1:2) и «Болоньей» (1:2).

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    В 29-м туре итальянского первенства «Сампдория» взяла верх над «Лечче» (2:1) и прервала серию неудач. Позже клуб из Генуи прихлопнул СПАЛ (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью — 5.40, а на победу «Сампдории» — 7.60.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61. 0

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    «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Серии А 8 июля 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Сампдория». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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