«Аталанта» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Серии А 8 июля 2020 года

В 31 туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 8 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Сампдория».

«Аталанта»

Команда, которая базируется в Бергамо, на данный момент занимает четвертое место в чемпионате Италии, имея в своем запасе 63 балла.

Перед уходом на карантин атака «Аталанты» забила соперникам 15 голов в трех матчах в разных соревнованиях.

В Лиге чемпионов «Богиня» по сумме двух встреч (8:4) прошла «Валенсию», а в домашнем первенстве подопечные Джана Пьеро Гасперини разнесли «Лечче» (7:2).

Все прогнозы на Серию А

После возобновления сезона «Аталанта» еще не потеряла ни единого балла. Команда из Бергамо переиграла «Сассуоло» (4:1), «Лацио» (3:2), «Удинезе» (3:2), «Наполи» (2:0) и «Кальяри» (1:0).

«Сампдория»

Представители города Генуя располагаются на 14 строчке в зачете Серии А. В 30 играх команда завоевала 32 очка и оторвалась от зоны вылета на 7 баллов.

Последний матч перед приостановкой чемпионата «Сампдория» провела против «Вероны». В родных стенах «Дория» одолела гостей со счетом 2:1.

А после возобновления Серии А команда Клаудио Раньери потерпела три поражения кряду. Его подопечные не справились с «Интером» (1:2), «Ромой» (1:2) и «Болоньей» (1:2).

В 29-м туре итальянского первенства «Сампдория» взяла верх над «Лечче» (2:1) и прервала серию неудач. Позже клуб из Генуи прихлопнул СПАЛ (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью — 5.40, а на победу «Сампдории» — 7.60.

Наши прогноз и ставка на матч — «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.61. 0