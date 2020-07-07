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    Наберут ли «Крылья» очки в Туле?

    «Арсенал» Тула — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата России 7 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Крылья Советов»
    «Крылья Советов» — «Арсенал»
    Во вторник, 7 июля, в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов». Начало встречи — в 20:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Июля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.18
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Арсенал» Тула

    После домашнего поражения от «Ахмата» (1:3) в 25-м туре первенства был уволен Игорь Черевченко. Ему на смену пока назначен экс-наставник «Химок» Сергей Подпалый.

    Фиаско от грозненцев стало для «пряников» пятым подряд в чемпионате, три из которых состоялись уже после рестарта. В этот период также были проигрыши от «Спартака» (2:3) дома и «Ростова» (1:2) на выезде.

    И только в минувшем туре «оружейники» смогли прервать свою черную полосу, обыграв в Москве «Динамо» со счетом 1:0, играя почти час в меньшинстве.

    В турнирной таблице чемпионата России «канониры» идут с 31 очком на десятой позиции, но от шестой строки отстают всего лишь на один пункт.

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  • 02/07/2020

    • 13 домашних встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Арсеналу» только три победы, столько же раз туляки сыграли вничью и семь игр проиграли, разница мячей — 17:19.

    «Крылья Советов»

    У «Крыльев Советов» также новый тренер, Талалаев сменил Миодрага Божовича. С новым наставником самарцы провели два поединка, оба сыграв вничью.

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    • Сперва «волжане» на выезде расписали мировую с «Локомотивом» (1:1), а затем они поделили очки на своей территории с «Ростовом» (0:0).

    После 26 туров «Крылышки» с 24 очками находятся в зоне вылета, на 15 месте. От безопасной 14 позиции коллектив отстает на три пункта.

    Все прогнозы на футбол

    На выезде «Крылья Советов» победили четырежды из 13 проведенных встреч, дважды сыграли вничью и семь поединков проиграли, разницей забитых и пропущенных — 13:18.

    Игра первого тура принесла «Арсеналу» выездную победу со счетом 3:2, в прошлом сезоне туляки выиграли дважды — 4:0 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Крыльев Советов» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.45.

    Учитывая сложную турнирную ситуация «Крыльев», при которой волжане не имеют права терять очки, ставим в этой игре на непроигрыш гостей. Прогноз и ставка: X2 за 1.71. 0

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    «Арсенал» Тула — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата России 7 июля 2020 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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