«Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 5 июля 2020 года

В 33 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 5 июля. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Астон Вилла».

«Ливерпуль»

За 32 матча мерсисайдская команда заработала 86 очков. С отрывом в 20 баллов она закрепилась на вершине таблицы и завоевала заслуженное чемпионство.

Из-за удачного сезона в АПЛ «Ливерпуль» начал часто проигрывать в других турнирах. К примеру, до паузы красные вылетели из Кубка Англии от «Челси» (0:2).

А после победы над «Борнмутом» в домашнем первенстве (2:1) подопечные Юргена Клоппа уступили «Атлетико» в дополнительное время в ходе ответки ЛЧ (2:3) и попрощались с еврокубками.

Все прогнозы на АПЛ

После рестарта чемпионата «Ливерпуль» скатал ничью в дерби с «Эвертоном» (0:0), а позже на своем поле он разнес «Кристал Пэлас» (4:0). В первом матче в статусе чемпионов коллектив Клоппа был разгромлен «Ман Сити» (0:4).

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема находится на 18 месте в таблице с 27 очками. Чтобы выйти из красной зоны, ей необходимо отыграть 1 балл у «Уотфорда», который идет 17-м.

Но результаты клуба не внушают оптимизма. Последний раз «Астон Вилла» побеждала в конце января. Тогда она в Кубке лиги одолела «Лестер» (2:1).

Затем в АПЛ «львы» уступили «Борнмуту» (1:2), «Тоттенхэму» (2:3) и «Саутгемптону» (0:2), а в финале Кубка команда Дина Смита была слабее «Ман Сити» (1:2). Перед самой паузой «Вилла» крупно влетела «Лестеру» в чемпионате (0:4).

Рестарт сезона «Астон Вилла» начала с ничьей в игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:0). Позже она потерпела поражение от «Челси» (1:2), разошлась миром с «Ньюкаслом» (1:1), а также проиграла «Вулверхэмптону» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в игре 33-го тура английской Премьер-лиги букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью — 5.75, а на победу «Астон Виллы» — 9.70.

«Ливерпуль», не имеющий особой турнирной мотивации, может выйти резервным составом. А вот клуб из Бирмингема будет цепляться за очки в каждой встрече. К тому же с топ-клубами «львы» играют смело. Наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» забьет за 1.62. 0