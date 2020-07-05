ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де Брейне«Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов Футболисты «Атлетико»Примера. «Атлетико» разгромил «Мальорку», «Реал» в гостях у «Атлетика» Игорь ЧеревченкоУвольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
  • 08:04
    • СМИ: «Ротор» откажется от участия в РПЛ
  • 07:00
    • Снейдер может возобновить карьеру
  • 21:32
    • КДК РФС присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Уралом»
  • 00:55
    • Дубль Мораты принес «Атлетико» принес победу над «Мальоркой»
  • 23:37
    • Погба намерен остаться в «Манчестер Юнайтед»
  • 21:16
    • Полузащитник «Спартака» дисквалифицирован на два матча
  • 20:36
    • Международные соревнования по фигурному катанию в этом году могут не состояться
    Все новости спорта

    Сыграет ли на руку «Вилле» расслабленность «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 5 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
    Алиссон
    В 33 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 5 июля. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Астон Вилла».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Июля 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.36
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 8.40
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    За 32 матча мерсисайдская команда заработала 86 очков. С отрывом в 20 баллов она закрепилась на вершине таблицы и завоевала заслуженное чемпионство.

    Из-за удачного сезона в АПЛ «Ливерпуль» начал часто проигрывать в других турнирах. К примеру, до паузы красные вылетели из Кубка Англии от «Челси» (0:2).

    А после победы над «Борнмутом» в домашнем первенстве (2:1) подопечные Юргена Клоппа уступили «Атлетико» в дополнительное время в ходе ответки ЛЧ (2:3) и попрощались с еврокубками.

    Все прогнозы на АПЛ

    После рестарта чемпионата «Ливерпуль» скатал ничью в дерби с «Эвертоном» (0:0), а позже на своем поле он разнес «Кристал Пэлас» (4:0). В первом матче в статусе чемпионов коллектив Клоппа был разгромлен «Ман Сити» (0:4).

    «Астон Вилла»

    Команда из Бирмингема находится на 18 месте в таблице с 27 очками. Чтобы выйти из красной зоны, ей необходимо отыграть 1 балл у «Уотфорда», который идет 17-м.

  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
  • «Красные» завоевали чемпионский титул в эффектном стиле
  • 26/06/2020

    • Но результаты клуба не внушают оптимизма. Последний раз «Астон Вилла» побеждала в конце января. Тогда она в Кубке лиги одолела «Лестер» (2:1).

    Затем в АПЛ «львы» уступили «Борнмуту» (1:2), «Тоттенхэму» (2:3) и «Саутгемптону» (0:2), а в финале Кубка команда Дина Смита была слабее «Ман Сити» (1:2). Перед самой паузой «Вилла» крупно влетела «Лестеру» в чемпионате (0:4).

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    Рестарт сезона «Астон Вилла» начала с ничьей в игре с «Шеффилд Юнайтед» (0:0). Позже она потерпела поражение от «Челси» (1:2), разошлась миром с «Ньюкаслом» (1:1), а также проиграла «Вулверхэмптону» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в игре 33-го тура английской Премьер-лиги букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью — 5.75, а на победу «Астон Виллы» — 9.70.

    «Ливерпуль», не имеющий особой турнирной мотивации, может выйти резервным составом. А вот клуб из Бирмингема будет цепляться за очки в каждой встрече. К тому же с топ-клубами «львы» играют смело. Наши прогноз и ставка — «Астон Вилла» забьет за 1.62. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Файзканд — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч БАТЭ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лестер — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Блэкберн — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Скала — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч АБ Аргир — Б-36 Торсхавн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо К — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Никола Влашич
  • Влашич — ночной кошмар Максименко. Дубль хорвата позволил ЦСКА взять три очка
    • 00:56 01/07/2020     Кевин Де Брейне
  • «Ман Сити» уничтожил чемпиона. Команда Гвардиолы готова к Лиге чемпионов
    • Вчера в 14:58     Игорь Черевченко
  • Увольнение по собственному нежеланию. Черевченко зашел в тупик в «Арсенале»
    • 19:09 02/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 5 июля 2020 года. В 33 туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 5 июля. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры