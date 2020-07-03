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    Чем закончится встреча соседей по турнирке?

    «Славия» Мозырь — «Слуцк». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 2 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Мозырь — «Слуцк»
    Игрок «Славии»
    В четверг, 2 июля, в рамках 16 тура чемпионата Белоруссии по футболу в Мозыре на стадионе «Юнасть» местная «Славия» сыграет с «Слуцком». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Слуцк».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Июля 2020 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 17:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    «Славия» Мозырь

    Первый круг белорусского первенства «Славия» закончила на 12 месте в турнирной таблице, набрав в 15 играх 18 очков, опережая всего на четыре балла зону переходных матчей.

    Июньские поединки «славяне» провели не особо удачно. В четырех проведенных играх они трижды проиграли и еще в одной игре они праздновали победу, переиграв дома тур тому назад предпоследний «Смолевичи» (2:1).

    Фиаско были в родных стенах от «Немана» (1:3), а также на выезде от минского «Динамо» (0:1) и от «Энергетика-БГУ» (0:5) в минувшем туре чемпионата.

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    • Семь поединков на своей территории в этом первенстве принесли «Славии» всего две победы, столько же игр она проиграла и три встречи свела вничью, разница мячей — 7:9.

    «Слуцк»

    «Слуцк» в турнирной таблице идет строкой выше. У коллектива тоже на счету 18 набранных очков, но лучшие дополнительные показатели.

    У «сахарных» на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой команда шесть встреч проиграла и дважды сыграла вничью.

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    Отметим, что «Слуцк» уступил в последних своих трех проведенных матчах чемпионата, потерпев фиаско от «Немана» (0:1) дома, а также на выезде от «Городеи» (0:3) и «Смолевичей» (1:2) в минувшем туре.

    В семи гостевых играх текущего первенства «Слуцк» выступает пока бескомпромиссно, трижды выиграв при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 8:13.

    Игра первого круга принесла домашнюю викторию «Слуцку» (3:1), в минувшем сезоне обе встречи закончились вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Славии» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Слуцка» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

    Не думаем, что терпящий бедствие «Слуцк» сможет разжиться очками в Мозыре. Ставим на хозяев с 0 форой. 0

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    «Славия» Мозырь — «Слуцк». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 2 июля 2020 года. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Слуцк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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