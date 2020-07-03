«Славия» Мозырь — «Слуцк». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 2 июля 2020 года

«Славия» Мозырь
Первый круг белорусского первенства «Славия» закончила на 12 месте в турнирной таблице, набрав в 15 играх 18 очков, опережая всего на четыре балла зону переходных матчей.
Июньские поединки «славяне» провели не особо удачно. В четырех проведенных играх они трижды проиграли и еще в одной игре они праздновали победу, переиграв дома тур тому назад предпоследний «Смолевичи» (2:1).
Фиаско были в родных стенах от «Немана» (1:3), а также на выезде от минского «Динамо» (0:1) и от «Энергетика-БГУ» (0:5) в минувшем туре чемпионата.
Семь поединков на своей территории в этом первенстве принесли «Славии» всего две победы, столько же игр она проиграла и три встречи свела вничью, разница мячей — 7:9.
«Слуцк»
«Слуцк» в турнирной таблице идет строкой выше. У коллектива тоже на счету 18 набранных очков, но лучшие дополнительные показатели.
У «сахарных» на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой команда шесть встреч проиграла и дважды сыграла вничью.
Отметим, что «Слуцк» уступил в последних своих трех проведенных матчах чемпионата, потерпев фиаско от «Немана» (0:1) дома, а также на выезде от «Городеи» (0:3) и «Смолевичей» (1:2) в минувшем туре.
В семи гостевых играх текущего первенства «Слуцк» выступает пока бескомпромиссно, трижды выиграв при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 8:13.
Игра первого круга принесла домашнюю викторию «Слуцку» (3:1), в минувшем сезоне обе встречи закончились вничью — 1:1 и 0:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Славии» предлагают — 2.40.
На викторию «Слуцка» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.
Не думаем, что терпящий бедствие «Слуцк» сможет разжиться очками в Мозыре. Ставим на хозяев с 0 форой. 0