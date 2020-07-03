«Славия» Мозырь — «Слуцк». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 2 июля 2020 года

В четверг, 2 июля, в рамках 16 тура чемпионата Белоруссии по футболу в Мозыре на стадионе «Юнасть» местная «Славия» сыграет с «Слуцком». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — «Слуцк».

«Славия» Мозырь

Первый круг белорусского первенства «Славия» закончила на 12 месте в турнирной таблице, набрав в 15 играх 18 очков, опережая всего на четыре балла зону переходных матчей.

Июньские поединки «славяне» провели не особо удачно. В четырех проведенных играх они трижды проиграли и еще в одной игре они праздновали победу, переиграв дома тур тому назад предпоследний «Смолевичи» (2:1).

Фиаско были в родных стенах от «Немана» (1:3), а также на выезде от минского «Динамо» (0:1) и от «Энергетика-БГУ» (0:5) в минувшем туре чемпионата.

Семь поединков на своей территории в этом первенстве принесли «Славии» всего две победы, столько же игр она проиграла и три встречи свела вничью, разница мячей — 7:9.

«Слуцк»

«Слуцк» в турнирной таблице идет строкой выше. У коллектива тоже на счету 18 набранных очков, но лучшие дополнительные показатели.

У «сахарных» на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой команда шесть встреч проиграла и дважды сыграла вничью.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что «Слуцк» уступил в последних своих трех проведенных матчах чемпионата, потерпев фиаско от «Немана» (0:1) дома, а также на выезде от «Городеи» (0:3) и «Смолевичей» (1:2) в минувшем туре.

В семи гостевых играх текущего первенства «Слуцк» выступает пока бескомпромиссно, трижды выиграв при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 8:13.

Игра первого круга принесла домашнюю викторию «Слуцку» (3:1), в минувшем сезоне обе встречи закончились вничью — 1:1 и 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Славии» предлагают — 2.40.

На викторию «Слуцка» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.15.

Не думаем, что терпящий бедствие «Слуцк» сможет разжиться очками в Мозыре. Ставим на хозяев с 0 форой. 0