«Уфа» — «Рубин». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 1 июля 2020 года

В 25 туре российской Премьер-лиги в Уфе на стадионе «Нефтяник» одноименная команда 1 июля сыграет с казанским «Рубином». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Рубин».

«Уфа»

Перед стартом 25-го тура «Уфа» находится на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 31 балл, уступая шесть очков еврокубковой зоне.

После зимней паузы башкирцы успели провести три матча, которые все из них завершили нерезультативно. Сперва «горожане» уступили на выезде «Краснодару» (0:2), а затем по 0:0 сыграли с «Зенитом» и ЦСКА.

В пост-карантинных встречах коллектив провел две игры, где набрал четыре пункта. Первая игра после рестарта принесла ему домашнюю викторию над «Тамбовом» (2:1), а накануне была ничья 0:0 со «Спартаком» в Москве.

Десять домашних встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Уфе» пять победных результата, два мировых исхода и три поражения, разница забитых-пропущенных составила — 13:10.

«Рубин»

«Рубин» с 26 набранными пунктами расположился на 12 месте в турнирной таблице РПЛ, находясь на расстоянии трех баллов от зоны вылета.

«Рубиновые» также успели провести три игры в чемпионате до ухода на перерыв. Расписали мировую с «Тамбовом»(0:0), уступили «Крыльям Советов» (0:1) и обыграли тульский «Арсенал» (1:0).

Рестартовал коллектив Слуцкого с выездной победы над «Уралом» со счетом 2:1, а в своей последней сыгранной игре он в родных стенах оказался слабее московского «Локомотива» — 0:2.

Все прогнозы на футбол

13 гостевых встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Рубину» только три виктории, еще было шесть ничейных исходов и четыре поражения, разница мячей — 9:14.

В первом круге в Казани оппоненты расписали мировую (0:0), в прошлом сезоне они также дважды сыграли вничью — 1:1 и 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.90.

На викторию «Рубина» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.00.

Очень уже нерезультативно играют оба коллектива. Наверняка и эта игра также будет низовой. Наши прогноз и ставка: ТМ 2,0. 0