ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 23-29 июня Федор СмоловПримера. «Сельта» отобрала очки у «Барселоны», «Реал» победил «Эспаньол» Футболисты «Реала»Подвижный футбол и возрождение Гути. «Реал» показал, чего не хватает «Барселоне»
  • 21:54
    • КДК присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Краснодаром»
  • 07:00
    • «Барселона» не планирует увольнять Сетьена до конца сезона
  • 22:58
    • «Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
  • 22:13
    • «Валенсия» уволила главного тренера
  • 20:41
    • Пьянич сменил «Ювентус» на «Барселону»
  • 20:36
    • «Барселона» подтвердила переход Артура в «Ювентус» по окончании сезона
  • 21:35
    • РФС объявил дату полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак»
    Все новости спорта

    Будут ли голы на «Нефтянике»?

    «Уфа» — «Рубин». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 1 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Уфу Прогнозы на Рубин Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Рубин»
    «Уфа» — «Рубин»
    В 25 туре российской Премьер-лиги в Уфе на стадионе «Нефтяник» одноименная команда 1 июля сыграет с казанским «Рубином». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Рубин».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Июля 2020 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 15:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Уфа»

    Перед стартом 25-го тура «Уфа» находится на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 31 балл, уступая шесть очков еврокубковой зоне.

    После зимней паузы башкирцы успели провести три матча, которые все из них завершили нерезультативно. Сперва «горожане» уступили на выезде «Краснодару» (0:2), а затем по 0:0 сыграли с «Зенитом» и ЦСКА.

    В пост-карантинных встречах коллектив провел две игры, где набрал четыре пункта. Первая игра после рестарта принесла ему домашнюю викторию над «Тамбовом» (2:1), а накануне была ничья 0:0 со «Спартаком» в Москве.

  • Время менять регламент. Перенос матча «Динамо» не решит глобальную проблему
  • Реакция спортивных СМИ на перенос матча «Динамо» и «Краснодара» из-за коронавируса
  • 22/06/2020

    • Десять домашних встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Уфе» пять победных результата, два мировых исхода и три поражения, разница забитых-пропущенных составила — 13:10.

    «Рубин»

    «Рубин» с 26 набранными пунктами расположился на 12 месте в турнирной таблице РПЛ, находясь на расстоянии трех баллов от зоны вылета.

  • Пока «ноунейм» срамит скептиков. «Локо» одержал вторую победу при Николиче
  • «Железнодорожники» оказались сильнее «Рубина»
  • 27/06/2020

    • «Рубиновые» также успели провести три игры в чемпионате до ухода на перерыв. Расписали мировую с «Тамбовом»(0:0), уступили «Крыльям Советов» (0:1) и обыграли тульский «Арсенал» (1:0).

    Рестартовал коллектив Слуцкого с выездной победы над «Уралом» со счетом 2:1, а в своей последней сыгранной игре он в родных стенах оказался слабее московского «Локомотива» — 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    13 гостевых встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Рубину» только три виктории, еще было шесть ничейных исходов и четыре поражения, разница мячей — 9:14.

    В первом круге в Казани оппоненты расписали мировую (0:0), в прошлом сезоне они также дважды сыграли вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.90.

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    На викторию «Рубина» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.00.

    Очень уже нерезультативно играют оба коллектива. Наверняка и эта игра также будет низовой. Наши прогноз и ставка: ТМ 2,0. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Леганес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Уфа»
  • Закономерные 0:0. ВАР беспощаден к «Спартаку»
    • 23:08 27/06/2020     Алиссон
  • Рекорды «Ливерпуля». Обновленные и потенциальные достижения команды Клоппа
    • 21:02 26/06/2020     Малком
  • Успех «Зенита» в ключевых фигурах. Малком сделал много для победы
    • 12:43 27/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 20 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Уфа» — «Рубин». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 1 июля 2020 года. Прогноз на «Уфа» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие