«Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 1 июля 2020 года

В среду, 1 июля, «Ростов» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Краснодар».

«Ростов»

Донской клуб в весенней стадии российского первенства сыграл в трех поединках, начав с выездной ничьей с «Ахматом» (1:1) в конце февраля.

В начале марта ростовчане в родных стенах переиграли ЦСКА (3:2), а в своей последней сыгранной игре уступили дома «Локомотиву» (1:3).

Накануне рестарта сезона после короновируса, в ростовской команде случилась вспышка COVID-19 и она ушла на карантин, а на матч с «Сочи» отправилась юношеская команда, проигравшая 1:10.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

К счастью, на матч с тульским «Арсеналом» ростовчанам разрешили отправить основной состав, который и победил со счетом 2:1.

Участие в игре не принимали только зараженные футболисты: Хорен Байрамян, Роман Еременко, Арсений Логашов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Деннис Хаджикадунич.

После 24 туров «Ростов» с 41 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 42-45, 11 голов забил Эльдор Шомуродов.

«Краснодар»

Перед уходом на карантин «горожане» в весенней части сезона успели обыграть на своем поле «Уфу» (2:0), одолели на выезде «Спартак» (1:0), а также уступили в гостях «Сочи» (0:2).

Во время паузы в чемпионате кубанский клуб провел еще один, уже контрольный матч с «Сочи», проиграв 1:4.

А вот сыграть в возобновившемся чемпионате России «Быкам» пока не пришлось — все их соперники страдают от коронавируса. Матч с «Динамо» был перенесен на 19-й июля.

Выездной матч с «Оренбургом» был отменен, команде было засчитано техническое поражение. «Краснодар» заработал три очка, но остался без игровой практики.

После 23 матчей «Краснодар» с 44 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 39-22, 6 голов забил Ари, Маркус Берг забил 5, еще 4 у Шапи.

Календарь и таблица РПЛ

В первом круге «Краснодар» дома сыграл вничью с «Ростовом» 2:2. В прошлом сезоне в чемпионате «Быки» сыграли 2:2 дома и 1:1 в гостях, в а четвертьфинале Кубка 2:2 дома и 0:1 в гостях.

Прогноз и ставки

На победу «Ростова» букмекеры дают коэффициент 3,45, на ничейный результат в основное время — 3,55, а на победу «Краснодара» — 2,15.

Самый частый результат матче между этими командами в последнее время — ничья. Прогнозируем, что «Ростов» не проиграет на своем поле.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют» за 1.70. 0