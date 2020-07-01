«Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 1 июля 2020 года

«Ростов»
Донской клуб в весенней стадии российского первенства сыграл в трех поединках, начав с выездной ничьей с «Ахматом» (1:1) в конце февраля.
В начале марта ростовчане в родных стенах переиграли ЦСКА (3:2), а в своей последней сыгранной игре уступили дома «Локомотиву» (1:3).
Накануне рестарта сезона после короновируса, в ростовской команде случилась вспышка COVID-19 и она ушла на карантин, а на матч с «Сочи» отправилась юношеская команда, проигравшая 1:10.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
К счастью, на матч с тульским «Арсеналом» ростовчанам разрешили отправить основной состав, который и победил со счетом 2:1.
Участие в игре не принимали только зараженные футболисты: Хорен Байрамян, Роман Еременко, Арсений Логашов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Деннис Хаджикадунич.
После 24 туров «Ростов» с 41 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 42-45, 11 голов забил Эльдор Шомуродов.
«Краснодар»
Перед уходом на карантин «горожане» в весенней части сезона успели обыграть на своем поле «Уфу» (2:0), одолели на выезде «Спартак» (1:0), а также уступили в гостях «Сочи» (0:2).
Во время паузы в чемпионате кубанский клуб провел еще один, уже контрольный матч с «Сочи», проиграв 1:4.
А вот сыграть в возобновившемся чемпионате России «Быкам» пока не пришлось — все их соперники страдают от коронавируса. Матч с «Динамо» был перенесен на 19-й июля.
Выездной матч с «Оренбургом» был отменен, команде было засчитано техническое поражение. «Краснодар» заработал три очка, но остался без игровой практики.
После 23 матчей «Краснодар» с 44 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 39-22, 6 голов забил Ари, Маркус Берг забил 5, еще 4 у Шапи.
В первом круге «Краснодар» дома сыграл вничью с «Ростовом» 2:2. В прошлом сезоне в чемпионате «Быки» сыграли 2:2 дома и 1:1 в гостях, в а четвертьфинале Кубка 2:2 дома и 0:1 в гостях.
Прогноз и ставки
На победу «Ростова» букмекеры дают коэффициент 3,45, на ничейный результат в основное время — 3,55, а на победу «Краснодара» — 2,15.
Самый частый результат матче между этими командами в последнее время — ничья. Прогнозируем, что «Ростов» не проиграет на своем поле.
Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.80 и «Обе забьют» за 1.70. 0