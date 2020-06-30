ЦСКА — «Спартак». Прогноз (к. 2.30) и ставки на тоталы в РПЛ 30 июня 2020 года

Во вторник, 30 июня, ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Спартак».

ЦСКА

Возобновление чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА совершенно не удалось. В конце февраля армейцы дома ушли от домашнего поражения в матче с «Уралом» (1:1).

Март начал с выездного поражения от «Спартака» (2:3) в рамках Кубка России. Затем ЦСКА в чемпионате уступил на выезде «Ростову» (2:3) и дома разошелся миром с «Уфой» (0:0).

Накануне возобновления чемпионата ЦСКА сыграл в товарищеском матче с тульским «Арсеналом», уступив 2:3.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В первом матче после карантина ЦСКА на своем поле был разгромлен «Зенитом» со счетом 0:4, а наставник армейцев Виктор Гончаренко подал заявление об отставке и уехал в Белоруссию.

К матчу с «Динамо» команду готовил Сергей Овчинников — встреча завершилась без забитых мячей. Виктор Гончаренко в итоге вернулся в ЦСКА.

После 24 туров ЦСКА с 37 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 29-26, 7 голов забил Никола Влашич.

«Спартак»

В феврале красно-белые выиграли коммерческий турнир «Кубок Париматч Премьер», обыграв «Ростов» (2:1), уступив «Локо» (1:1, 2:4 по пенальти) и справившись с сербским «Партизаном» (3:2).

В первом после зимнего перерыва матче «Спартак» одержал гостевую победу над «Динамо» (2:0), а затем в 1/4 финала Кубка России «Спартак» на своем поле одолел ЦСКА со счетом 3:2 в экстра-тайме.

Затем красно-белые дома уступили «Краснодару» (0:1), пропустив мяч из-за пенальти в концовке матча. Перед паузой в РПЛ «Спартак» в гостях одолел «Оренбург» (3:1).

Во время подготовки к возобновлению турнира «Спартак» провел контрольный матч с «Динамо» (0:2). Также красно-белые расстались с Андре Шюррле, Лоренсо Мельгарехо и Аязом Гулиевым.

В первом матче после рестарта РПЛ красно-белые в гостях победили тульский «Арсенал» (3:2), ведя 3:0 и дважды пропустив на последних минутах.

В последнем матче «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» (0:0). ПО ходу матча два года красно-белых были отменены после просмотра видеоповторов.

Календарь и таблица РПЛ

После 24 туров РПЛ «Спартак» с 32 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 27-25, по 5 голов забили Эсекиэль Понсе и Йордан Ларссон, по 4 гола у Самюэля Жиго и Зелимхана Бакаев.

Прогноз и ставки

На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничейный результат в основное время — 3,45, а на победу «Спартака» — 2,35.

Команды закончили последние матчи без забитых голов, а армейцы не радуют результативностью после возвращения с карантина. Вряд ли встреча будет радовать голами.

Проблемы ЦСКА в атаке ни для кого не секрет, прогнозируем, что отличиться в матче хозяевам будет непросто. Прогноз и ставка: ТМ 2,5 и «Обе забьют — нет» за 2.30. 0