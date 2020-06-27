«Сельта» — «Барселона». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Испании по футболу 27 июня 2020 года

«Сельта» неудачно стартовала после возобновления сезона, не забив в двух первых матчах, но затем одержала две победы подряд, не пропустив ни разу.
Сперва подопечные Оскара Гарсии проиграли «Вильярреалу» (0:1), а затем сыграли вничью с «Вальядолидом» (0:0). Далее «Сельта» разгромила «Алавес» — 6:0 и победила «Реал Сосьедад» (1:0).
«Сельта» после 31 матча занимает 16-е место в таблице Примеры. У команды в активе 33 очка, от зоны вылета на данный момент ее отделяют довольно комфортные 7 пунктов.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Сельта» мало забивает — всего 29 мячей (третий худший результат в лиге), но пропускает не так много, как для команды из нижней части таблицы — 35 мячей.
«Барселона»
«Барселона» в четырех матчах после возобновления сезона одержала три победы и один раз сыграла вничью. Каталонцы при этом не пропустили ни нодного гола.
«Барса» разгромила «Мальорку» (4:0), обыграла «Леганес» (2:0) и «Атлетик» (1:0), а также разошлась миром с «Севильей» (0:0).
Всего одной осечки хватило, чтобы утратить лидерство в чемпионате. У «Барселоны» после 31 тура в активе 68 очков, столько же у «Реала», который вышел на первую строчку по дополнительным показателям.
«Барселона» — лучшая в Ла Лиге по забитым мячам (70 голов). Пропустили каталонцы 31 мяч (лишь пятый результат в чемпионате).
Прогноз и ставки
На победу «Сельты» дается коэффициент 5,60, на ничью — 4,14, а на победу «Барселоны» — 1,67.
В первом круге «Барселона» разгромила «Сельту» со счетом 4:1.
Наши прогноз на матч — «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,95. 0