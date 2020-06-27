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    Сможет ли «Барселона» вновь сохранить свои ворота сухими?

    «Сельта» — «Барселона». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Испании по футболу 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Барселона»
    Марк-Андре тер Штеген
    В рамках 32-го тура испанской Примеры «Сельта» будет принимать «Барселону». Матч пройдет на стадионе «Балаидос» 27 июня 2020 года Прогноз на «Сельта» — «Барселона».
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    Футбол. Испания. Примера 27 Июня 2020 года
    Сельта
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    Коэффициенты на матч
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    «Сельта»

    «Сельта» неудачно стартовала после возобновления сезона, не забив в двух первых матчах, но затем одержала две победы подряд, не пропустив ни разу.

    Сперва подопечные Оскара Гарсии проиграли «Вильярреалу» (0:1), а затем сыграли вничью с «Вальядолидом» (0:0). Далее «Сельта» разгромила «Алавес» — 6:0 и победила «Реал Сосьедад» (1:0).

    «Сельта» после 31 матча занимает 16-е место в таблице Примеры. У команды в активе 33 очка, от зоны вылета на данный момент ее отделяют довольно комфортные 7 пунктов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Сельта» мало забивает — всего 29 мячей (третий худший результат в лиге), но пропускает не так много, как для команды из нижней части таблицы — 35 мячей.

    «Барселона»

    «Барселона» в четырех матчах после возобновления сезона одержала три победы и один раз сыграла вничью. Каталонцы при этом не пропустили ни нодного гола.

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    «Барса» разгромила «Мальорку» (4:0), обыграла «Леганес» (2:0) и «Атлетик» (1:0), а также разошлась миром с «Севильей» (0:0).

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    • Всего одной осечки хватило, чтобы утратить лидерство в чемпионате. У «Барселоны» после 31 тура в активе 68 очков, столько же у «Реала», который вышел на первую строчку по дополнительным показателям.

    «Барселона» — лучшая в Ла Лиге по забитым мячам (70 голов). Пропустили каталонцы 31 мяч (лишь пятый результат в чемпионате).

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    Прогноз и ставки

    На победу «Сельты» дается коэффициент 5,60, на ничью — 4,14, а на победу «Барселоны» — 1,67.

    В первом круге «Барселона» разгромила «Сельту» со счетом 4:1.

    Наши прогноз на матч — «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,95. 0

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    «Сельта» — «Барселона». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Испании по футболу 27 июня 2020 года. Прогноз на «Сельта» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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