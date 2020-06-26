«Ахмат» — «Сочи». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч РПЛ 26 июня 2020 года

В пятницу, 26 июня, в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» местный «Ахмат» сыграет с ФК «Сочи» в 24-м туре российской Премьер-лиги. Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Сочи».

«Ахмат»

В первом поединке после рестарта первенства «Ахмат» обыграл на выезде самарские «Крылья Советов» со счетом 4:2, забив все свои голы во второй половине матча.

Этой викторией грозненский коллектив прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в первенстве, где он три встречи проиграл и два поединка свел мировыми исходами.

Благодаря виктории над «Крылышками» «зелено-белые» покинули последнюю строку в турнирной таблице РПЛ. На данный момент они 14-е, но зону вылета опережают только по дополнительным показателям.

11 домашних игр текущего розыгрыша чемпионата России принесли «Ахмату» две виктории, шесть ничейных результатов и три поражения, разница забитых и пропущенных — 9:12.

«Сочи»

Рестартовал «Сочи» со скандала. Из-за того что в «Ростове» было выявлено шесть случаев ковид, «комбайнеры» привезли молодежный состав, который ничего не смог противопоставить, проиграв со счетом 1:10.

Отметим, что эта виктория стала для «барсов» четвертой подряд в российском первенстве. Еще перед отдыхом они трижды победили в родных стенах со счетом 9:1.

В турнирной таблице сочинская дружина поднялась на десятую строку, имея в своем активе 27 баллов, но зона вылета находится на расстоянии всего лишь четырех пунктов.

Все прогнозы на футбол

В десяти выездных поединках текущей РПЛ «Сочи» смог добыть только два выигрыша, трижды сыграл вничью и пять раз проиграл, разница мячей составила 10:16.

В первом круге сочинцы дома одолели грозненцев (2:0). Также зимой они провели товарняк, который закончился вничью 2:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 2.55.

На викторию «Сочи» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.35.

«Ахмат», в отличии от своего предстоящего противника, имел полноценный матч, а не тренировку с детьми. Наверняка грозненцы постараются взять максимум очков в этой игре, но все же поставим на хозяев с 0 форой. Прогноз и ставка: победа «Ахмата» с форой 0 за 1.78. 0