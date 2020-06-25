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    По силам ли «Валенсии» крепкая команда из «Эйбара»?

    «Эйбар» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Ла Лиги 25 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Валенсия»
    Дани Парехо
    В 31 туре чемпионата Испании «Эйбар» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на «Городском стадионе Ипуруа» 25 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Эйбар» — «Валенсия».

    «Эйбар»

    Скромная команда из одноименного города активно бьется за сохранение теплого местечка в футбольной элите Испании. На данный момент на счету этого коллектива имеется 29 баллов, что позволяет ей опережать красную зону на 3 пункта.

    Последний раз подопечные Хосе Луиса Мендилибара побеждали в Примере 29 февраля. Тогда в рамках 26-го тура чемпионата «Эйбар» легко разобрался с «Леванте» в родных стенах (3:0).

    А на вынужденную паузу «оружейники» ушли с двумя поражениями. Сперва они оказались слабее «Мальорки» (1:2), а позже остались без набранных очков в игре с «Реалом Сосьедад» (1:2).

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    Рестарт сезона начался для «Эйбара» с поражения от «Реала» (1:3), а в двух других матчах команда Хосе Луиса Мендилибара заработала по 1 баллу в противостояниях с «Атлетиком» (2:2) и « Хетафе» (1:1).

    «Валенсия»

    После рестарта Примеры команда из одноименного города оказалась за бортом еврокубковой зоны. Сейчас с 46 очками на счету она находится на 8 месте, отставая от ближайшего конкурента на 1 пункт.

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  • 22/06/2020

    • Перед приостановкой сезона «Валенсия» успела дважды встретиться с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра в Италии закончилась чудовищным поражением гостей со счетом 1:4, а в ответке оранжевые уступили с минимальным разрывом — 3:4.

    Между двумя матчами в плей-офф ЛЧ подопечные Альберта Селадеса провели 3 поединка в Примере. В них «мышата» проиграли «Реалу Сосьедад» (0:3), победили «Бетис» (2:1) и разошлись миром с «Алавесом» (1:1).

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    Первые три тура после возобновления «Валенсия» также провела нестабильно. Команда Селадеса сыграла вничью с «Леванте» (1:1), получила трешку от «Реала» (0:3) и взяла верх над «Осасуной» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Эйбара» в матче 31-го тура Примеры оценивается в 2.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.45, а на победу «Валенсии» — 2.55.

    В Эйбаре «мышата» столкнутся с жестким сопротивлением команды, способной отобрать очки у любого соперника, однако гостям нужно увозить победу, чтобы продолжить борьбу за еврокубки. Наши прогноз и ставка — «Валенсия» победит хотя бы в одном тайме за 1.79. 0

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