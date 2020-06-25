«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 25 июня 2020 года

В 31 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 25 июня. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Сити».

«Челси»

Приняв участие в 30 матчах английского первенства, лондонская команда смогла набрать 51 очко. Такого количества баллов на данном этапе Премьер-лиги достаточно для четвертой позиции в общекомандном рейтинге.

Сейчас синие находятся в зоне Лиги чемпионов, однако в спину коллективу Фрэнка Лэмпарда дышат «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», которые имеют по 46 баллов на счету. Подобный разрыв в Англии не принято считать большим.

В текущем сезоне «Челси» не удавалось выиграть в чемпионате дважды подряд. И перед вынужденной паузой «аристократы» частенько теряли баллы. К примеру, в 25-м туре АПЛ синие разошлись миром с «Лестером» (2:2), а позже они потерпели поражение от «МЮ» (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

В следующей игре чемпионата команда Лэмпарда обыграла «Тоттенхэм» (2:1), а вот в Лиге чемпионов лондонцы на «Стэмфорд Бридж» без шансов уступили «Баварии» (0:3).

После провальной игры в еврокубках «Челси» опять потерял очки в национальном первенстве. На сей раз «пенсионеры» сыграли вничью с «Борнмутом» (2:2). Однако позже эта команда воспользовалась спадом формы у «Ливерпуля», победив красных в 1/8 финала Кубка Англии всухую — 2:0.

В последнем матче перед вынужденной паузой «Челси» в родных стенах разгромил « Эвертон» (4:0). А перед возобновлением сезона лондонская команда успела провести товарищескую встречу с «Редингом», в которой она минимально обыграла соперников (1:0).

Рестарт сезона получился для синих довольно сложным. В 30-м туре «аристократы» проигрывали «Астон Вилле» до 60-й минуты. К счастью, голы Пулишича и Жиру принесли коллективу Лэмпарда волевую победу над «Виллой» со счетом 2:1.

«Манчестер Сити»

Манчестерский клуб уже давно выбыл из гонки за золото и теперь просто уверенно закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В 30 турах АПЛ эта команда заработала 63 очка. Ближайших преследователей она опережает на 9 баллов.

В текущем сезоне «Ман Сити» имеет лучший показатель в атаке. За 30 матчей Агуэро, Стерлинг, Сане и остальные забили в ворота соперников 76 голов.

Перед паузой подопечные Хосепа Гвардиолы успели проиграть «МЮ» в ответном матче Кубка лиги (0:1), но по сумме двух встреч (3:2) именно «горожане» прошли в финал.

Календарь и таблица АПЛ

Затем в АПЛ небесно-голубые потеряли очки в поединке с «Тоттенхэмом» (0:2). Позже в чемпионате «Манчестер Сити» разобрался с «Вест Хэмом» (2:0) и скромно обошелся с «Лестером» на « Кинг Пауэр» (1:0).

В плей-офф Лиги чемпионов команда Гвардиолы отправилась в гости к «Реалу». В матче на «Бернабеу» «горожане» пропустили первыми, но с 78-й по 83-ю минуту они дважды забили в ответ и одержали волевую победу над мадридцами (2:1).

После удачного выезда в Испанию «Ман Сити» завоевал трофей Кубка лиги. В споре за золото эта команда переиграла «Астон Виллу» (2:1).

А вот перед самой паузой «Манчестер Сити» в очередной раз проиграл в Премьер-лиге. И снова коллектив Гвардиолы влетел «МЮ» (0:2). Однако рестарт сезона получился для «горожан» идеальным.

В двух матчах АПЛ небесно-голубые забили 8 голов и не пропустили в ответ. В 28-м туре чемпионата «Ман Сити» прихлопнул «Арсенал» (3:0), а затем он разнес «Бернли» (5:0).

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в игре 31-го тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 4.30, на ничью — 4.10, а на победу «Манчестер Сити» — 1.79.

Во встрече на «Стэмфорд Бридж» команда Лэмпарда, безусловно, будет считаться аутсайдером. Их неубедительная победа против низовой «Астон Виллы» и рядом не стоит с ярким рестартом сезона в исполнении «Сити».

Несмотря на это, лондонцы, в отличие от соперников, имеют большую мотивацию, так как их место в зоне ЛЧ может достаться другим.

В грядущем матче будет битва двух неуступчивых коллективов, которые сыграют открыто. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1.62. 0