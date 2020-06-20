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    Сможет ли «Вулверхэмптон» продлить серию без поражений?

    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Англии 20 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»
    «Вулвз» ведут борьбу за топ-5 АПЛ
    В субботу, 20 июня, в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Вулверхэмптон». Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Июня 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 19:30 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулверхэмптон
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.15
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    «Вест Хэм»

    Коллектив из Восточного Лондона с 27 очками на счету занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ. Команды из зоны вылета он опережает по дополнительным показателям.

    До карантина у команды были порой совсем ужасающие результаты. Например, серия из восьми поединков без побед. В составе «молотобойцев» хватает очень сильных игроков, но команда в текущем сезоне проваливается.

    29 февраля лондонцы прервали затянувшуюся полосу неудач. Дома они взяли верх над «Саутгемптоном» (3:1). Однако перед самым карантином «Вест Хэм» вновь проиграл — в лондонском дерби «Арсеналу» (0:1).

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    Пауза в связи с коронавирусом могла помочь подопечным Дэвида Мойеса осуществить перезагрузку, но пока сложно сказать, в каком состоянии находится команда.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» борется за место в топ-5 АПЛ. У гостей 43 очка после 29 туров. Уже пять туров подряд команда не проигрывает в чемпионате.

    Отметим, что «волки» прошли в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Эспаньол». Перед паузой в европейском футболе команда провела первую игру в Греции против «Олимпиакоса» в борьбе за путевку в четвертьфинал — команды разошлись миром 1:1.

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    • В последних трех поединках Премьер-лиги «Вулвз» смогли дважды победить и один раз сыграть вничью. Сначала были триумфы в играх против «Норвича» дома (3:0) и «Тоттенхэма» на выезде (3:2), а перед карантином — нулевая ничья с «Брайтоном» (0:0).

    В АПЛ «Вулвз» проиграли шесть матчей из 29. Чаще всего коллектив играл вничью — 13 раз.

    Прогноз и ставки

    На победу «Вест Хэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.60, на ничью — 3.40, а на победу «Вулверхэмптона» — 2.15.

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    В прошлый раз команды встречались в декабре — тогда «волки» в родных стенах праздновали победу со счетом 2:0.

    Команды на карантине оставались без игровой практики и теперь фактически будут заново входить в сезон. Тем не менее, гости в этом сезоне смотрятся прекрасно и должны брать очки, ведь борьба за топ-5 в самом разгаре, а в делах «Вест Хэма» вряд ли что-то изменилось кардинально.

    Предлагаем поставить на победу «Вулверхэмптона» за 2.15. 0

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