«Герта» — «Байер». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Бундеслиги 20 июня 2020 года

В 33 туре чемпионата Германии «Герта» будет принимать «Байер». Игра пройдет на «Олимпиаштадион» 20 июня. Начало встречи — в 16:30 мск Прогноз на «Герта» — «Байер».

«Герта»

Берлинский клуб после возобновления чемпионата Германии одержал две крупные победы. В гостях над «Хоффенхаймом» (3:0) и на своем поле в дерби с «Унионом» (4:0).

Затем подопечные Бруно Лаббадиа в гостях ушли от поражения в матче с «Лейпцигом» (2:2). После чего на своем поле победили «Аугсбург» (2:0).

А вот в последних матчах «Герта» трижды проиграла — сначала в Дортмунде уступив «Боруссии» (0:1), затем на своем поле крупно оказавшись слабее «Айнтрахта» (1:4) и «Фрайбурга» (1:2).

После 32 туров Бундеслиги «Герта» с 38 очками занимает 11 место.

«Байер»

В текущем розыгрыше немецкого первенства коллектив из Леверкузена сражается за зону Лиги чемпионов и идет четвертым с 60 баллами в копилке.

«Байеру» удалось отодвинуть «Боруссию» М на строчку ниже. После выхода из карантина команда Петера Боса добыла крупные победы над «Вердером» (4:1) и над клубом из Менхенгладбаха (3:1).

26 мая «аптекари» на «Бай-Арене» потерпели поражение от «Вольфсбурга» (1:4), а в следующей игре чемпионата они скромно разобрались с «Фрайбургом» (1:0).

Летняя кампания началась для «Байера» с проигрыша «Баварии» (2:4). Тремя днями позже «Фармацевты» прошли «Саарбрюккен» в Кубке Германии (3:0), затем разошлись миром с «Шальке» на выезде (1:1) и, наконец, победили «Кельн» (3:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0