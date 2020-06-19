«Сочи» — «Ростов». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч РПЛ 19 июня 2020 года

В пятницу, 19 июня, на стадионе «Фишт» «Сочи» примет «Ростов» в 23-м туре российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Ростов».

«Сочи»

Поединок этих команд до сегодняшнего дня был под угрозой срыва, так как в ростовском коллективе было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.

«Сочи» после 22 туров имеет на своем счету 24 набранных очка, с которыми находится на 12 позиции в турнирной таблице РПЛ, но зону вылета опережает всего на два пункта.

В весенней части чемпионата «южане» успели провести четыре поединка. Сначала 1 марта они в родных стенах потерпели фиаско от тульского «Арсенала» (1:2), после чего выиграли три домашние игры подряд.

в этом отрезке «барсы» поочередно одолели «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0). Отметим, что три гола на своей счет успел запасать Александр Кокорин.

«Ростов»

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» находится не четвертом месте, имея в своей копилке 38 баллов, что на три меньше, чем у третьего «Краснодара».

«Комбайнеры» в весенней стадии российского первенства сыграли только в трех поединках. Начали они с выездной мировой с «Ахматом» (1:1), после чего в родных стенах переиграли ЦСКА (3:2), а в соей последней сыгранной игре уступили дома «Локомотиву» (1:3).

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Отметим, что коронавирусом заболели Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов и Арсений Логашов, т.е. в основном игроки основы.

Напомним, что в первом круге «Ростов» на своем поле взял верх над «Сочи» со счетом 2:0.

Прогноз на «Сочи» — «Ростов»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Сочи» предлагают — 1.19.

На викторию «Ростова» дают — 9.00, ничья оценена — в 6.50.

Непонятно каких футболистов выпустит в предстоящем матче на поле Карпин. В СМИ даже сообщалось, что «Ростов» может отправить на этот матч с команду 2003 года рождения. Если так и случится, то у хозяев не будет проблем с завоеванием трех очков, которые они добудут, скорее всего, «всухую». Наш прогноз и ставка: «Сочи» победит и не пропустит. 0