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    Будет ли встреча двух коллег результативной?

    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч АПЛ 17 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    Микель Артета и Хосеп Гвардиола
    В 28 туре английской Премьер-лиги состоится матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Команды сыграют на «Этихад» 17 июня. Начало в 22:15 по мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Арсенал».

    «Манчестер Сити»

    После 28 туров «Ман Сити» занимает второе место с 57 очками и у «горожан» есть еще игра в запасе. От «Ливерпуля» команду отделяют 25 очков.

    В прошлом туре чемпионата «шейхи» проиграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Это было седьмое поражение команды в сезоне.

    Перед этим коллектив выиграл Кубок лиги, обыграв «Астон Виллу» 1:2, а после подопечные Гвардиолы прошли в четвертьфинал Кубка Англии, выиграв у «Шеффилд Юнайтед» 0:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    Кроме этого стоит напомнить победу над «Реалом» (1:2) в Лиге чемпионов. В двух предыдущих турах АПЛ «Ман Сити» выиграл у «Вест Хэма» 2:0 и «Лестера» 0:1.

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 9 место в таблице и имеет 40 очков. От зоны еврокубков «канониров» отделяют 5 баллов, так что до конца сезона главной целью гостей будет борьба за путевку в ЛЕ или ЛЧ.

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    В чемпионате «красно-белые» не проигрывают уже 8 матчей. В последних трех встречах они обыграли «Эвертон» (3:2), «Вест Хэм» (1:0) и «Ньюкасл» 4:0.

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    Артета и Гвардиола прекрасно знают друг друга, поэтому матч обещает быть интересным. Несмотря на то, что «Арсенал» проигрывал «Сити» в 6 последних поединках, теперь все может быть по-другому.

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    Коэффициенты на эту игру такие: 1.33 на хозяев, 8.40 на гостей и 5.90 на ничью.

    Мы ожидаем от игры меньше голов, чем хотелось. Артета знает стиль Гвардиолы, поэтому команды могут сыграть с опаской. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 за 1.90. 0

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