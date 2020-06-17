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    Обгонит ли «Айнтрахт» «Шальке» в таблице?

    «Айнтрахт» — «Шальке». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 17 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Шальке»
    Андре Силва
    В 32 туре чемпионата Германии «Айнтрахт» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 17 июня. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Июня 2020 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    Представители Франкфурта-на-Майне расположились в середине турнирной таблицы на 10 позиции. За 31 матч Бундеслиги эта команда заработала 38 баллов.

    Рестарт чемпионата Германии получился для «Айнтрахта» катастрофическим. В трех поединках подопечные Ади Хюттера добыли всего 1 балл.

    Сперва «орлы» уступили «Боруссии» М (1:3) и «Баварии» (2:5), а позже они устроили голевое шоу в дуэли с «Фрайбургом» (3:3). Первая победа этой команды была зафиксирована 30 мая. В 29-м туре немецкого чемпионата она одолела «Вольфсбург» (2:1).

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    Позже «Айнтрахт» легко справился с «Вердером» (3:0), но проиграл «Майнцу» в следующем матче (0:2). В Кубке Германии «орлы» оказались слабее «Баварии» (1:2), а в последней игре чемпионата они разнесли «Герту» (4:1).

    «Шальке»

    Своего грядущего соперника коллектив из Гельзенкирхена опережает на 1 балл. С 39 очками в активе команда занимает девятое место. К зоне Лиги Европы ей подобраться невозможно, так как для этого нужно отыграть перевес в 7 очков у «Вольфсбурга».

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    • Возобновление сезона «Шальке» провалил. В четырех стартовых играх подопечные Давида Вагнера потерпели четыре поражения кряду. Полоса невезений началась со встречи с «Боруссией» Д (0:4).

    Затем «королевские синие» с крупным счетом уступили «Аугсбургу» (0:3). Два заключительных поединка весной «горняки» проиграли «Фортуне» (1:2) и «Вердеру» (0:1).

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    Зарабатывать очки «Шальке» начал только летом. В 30-м туре немецкого первенства представители Гельзенкирхена разошлись миром с «Унионом» (1:1). Ничьей для команды завершилось и противостояние с «Байером» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Айнтрахта» в игре 32-го тура Бундеслиги букмекеры предлагают поставить за 1.79, на ничью — за 3.95, а на победу «Шальке» — за 4.40.

    На данный момент в лазарете у «Шальке» находятся 10 футболистов. Кроме того, последний раз «горняки» выигрывали в чемпионате еще 17 января. Сейчас команда Вагнера пребывает не в лучшей форме, чем должны пользоваться «орлы» на своем поле. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 1.5 за 1.75. 0

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