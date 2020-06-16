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    «Бавария» оформит чемпионство досрочно?

    «Вердер» — «Бавария». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 16 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Бавария»
    Йозуа Киммих
    В 32 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Вердером». Команды встретятся 16 июня на «Везерштадионе». Начало матча в 21:30 по мск. Прогноз на «Вердер» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Июня 2020 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 21:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.00
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 1.22
  • Ставка!
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    «Вердер»

    За 3 тура до конца чемпионата «Вердер» все еще сохраняет шансы на спасение. Команда Флориана Кофельдта имеет 28 очков и от спасительной 15 строчки хозяев отделяют 3 пункта.

    В прошлом туре «бременцы» с минимальным счетом обыграли «Падерборн», но в двух предыдущих турах коллектив потерпел два поражения — от «Вольфсбурга» 0:1 и «Айнтрахта» 0:3.

    Однако «бело-зеленые» хорошо показали себя во встречах с «Боруссией» М и «Шальке». С «пони» команда сыграла вничью 0:0, а у «Шальке» «музыканты» выиграли 0:1. 23 мая «Вердер» с минимальным счетом обыграл «Фрайбург».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Команда имеет кадровые проблемы. Травмированы Мовальд и Шахин. Также могут не сыграть Рашица, Писсаро и Топрак.

    «Бавария»

    «Баварию» от титула отделяет всего одна победа, так что подопечные Флика постараются закрыть вопрос о чемпионстве. Команда набрала 73 очка и оторвалась от «Боруссии» Д на 7 пунктов.

    Игровая форма «баварцев» очень впечатляет. Даже несмотря на кадровые проблемы коллектив, скорее всего, без труда выступит и в этой игре.

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    • Отметим, что Тьяго Алькантара перенес операцию. Коутиньо, Зюле и Толиссо тоже набирают форму после травмы. Главной потерей может стать Серж Гнабри, который пока под вопросом.

    После победы над «Боруссией» Д (0:1) и «Фортуной» (5:0), «мюнхенцы» обыграли «Байер» со счетом 2:4. Также они вышли в финал Кубка Германии, одержав победу над «Айнтрахтом» (2:1).

    С тем же счетом команда выиграла в 31 туре у «Боруссии» М. Так что это была уже 23 победа в чемпионате. Всего «Бавария» забила 92 гола.

    Прогноз и ставка

    На матч коэффициенты даются следующие: 13.0 на победу хозяев и 1.12 на победу гостей. На ничью букмекеры поставили 7.60.

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    «Бавария» набрала прекрасную форму и, кажется, что команду до конца чемпионата уже никто не остановит. Гости явно хотят завершить турнир на победной ноте, выиграв все оставшиеся матчи.

    В декабре «Бавария» разгромила «Вердер» 6:1. В этот раз ждем от гостей хотя бы 3 мяча. 0

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