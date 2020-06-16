«Вердер» — «Бавария». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Бундеслиги 16 июня 2020 года

В 32 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Вердером». Команды встретятся 16 июня на «Везерштадионе». Начало матча в 21:30 по мск. Прогноз на «Вердер» — «Бавария».

«Вердер»

За 3 тура до конца чемпионата «Вердер» все еще сохраняет шансы на спасение. Команда Флориана Кофельдта имеет 28 очков и от спасительной 15 строчки хозяев отделяют 3 пункта.

В прошлом туре «бременцы» с минимальным счетом обыграли «Падерборн», но в двух предыдущих турах коллектив потерпел два поражения — от «Вольфсбурга» 0:1 и «Айнтрахта» 0:3.

Однако «бело-зеленые» хорошо показали себя во встречах с «Боруссией» М и «Шальке». С «пони» команда сыграла вничью 0:0, а у «Шальке» «музыканты» выиграли 0:1. 23 мая «Вердер» с минимальным счетом обыграл «Фрайбург».

Календарь и таблица Бундеслиги

Команда имеет кадровые проблемы. Травмированы Мовальд и Шахин. Также могут не сыграть Рашица, Писсаро и Топрак.

«Бавария»

«Баварию» от титула отделяет всего одна победа, так что подопечные Флика постараются закрыть вопрос о чемпионстве. Команда набрала 73 очка и оторвалась от «Боруссии» Д на 7 пунктов.

Игровая форма «баварцев» очень впечатляет. Даже несмотря на кадровые проблемы коллектив, скорее всего, без труда выступит и в этой игре.

Отметим, что Тьяго Алькантара перенес операцию. Коутиньо, Зюле и Толиссо тоже набирают форму после травмы. Главной потерей может стать Серж Гнабри, который пока под вопросом.

После победы над «Боруссией» Д (0:1) и «Фортуной» (5:0), «мюнхенцы» обыграли «Байер» со счетом 2:4. Также они вышли в финал Кубка Германии, одержав победу над «Айнтрахтом» (2:1).

С тем же счетом команда выиграла в 31 туре у «Боруссии» М. Так что это была уже 23 победа в чемпионате. Всего «Бавария» забила 92 гола.

Прогноз и ставка

На матч коэффициенты даются следующие: 13.0 на победу хозяев и 1.12 на победу гостей. На ничью букмекеры поставили 7.60.

«Бавария» набрала прекрасную форму и, кажется, что команду до конца чемпионата уже никто не остановит. Гости явно хотят завершить турнир на победной ноте, выиграв все оставшиеся матчи.

В декабре «Бавария» разгромила «Вердер» 6:1. В этот раз ждем от гостей хотя бы 3 мяча. 0