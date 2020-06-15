«Бетис» — «Гранада». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 15 июня 2020 года

В 29-м туре чемпионата Испании «Бетис» будет принимать «Гранаду». Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» 15 июня. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Бетис» — «Гранада».

«Бетис»

«Бетис» играл в первом матче Примеры после возобновления сезона. На выезде команда потерпела поражение в севильском дерби — 0:2 против «Севильи».

В восьми последних матчах чемпионата Испании «Бетис» выиграл лишь один раз. Случилось это перед остановкой сезона, причем обыграть удалось не кого-то там, а «Реал» Мадрид — 2:1 на своем поле.

В таблице чемпионата Испании «Бетис» располагается на тринадцатом месте. У команды 33 набранных очка, она имеет весьма комфортные 8 очков отрыва от зоны вылета.

«Бетис» довольно много забивает в этом сезоне — 38 голов, только у шести команд из Примеры больше забитых. Но и пропускает команда едва ли не больше всех — 45 мячей в 28 турах (больше в Ла Лиге пропустила только одна команда).

«Гранада»

«Гранада» в своем первом матче после возобновления сезона сумела одержать домашнюю победу над «Хетафе». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Беспроигрышная серия «Гранады» в Примере насчитывает уже пять матчей — три победы и две ничьи.

В турнирной таблице Примеры команда занимает восьмое место. После 28 матчей в активе у «Гранады» — 41 очко. От Лиги Европы ее отделяют 4 очка. «Гранада» забила 35 голов, а пропустила 33.

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«Гранада» одна из наименее бескомпромиссных команд Ла Лиги. В 28 матчах она лишь 5 раз сыграла вничью.

Прогноз и ставки

На победу «Бетиса» дается коэффициент 2,02, на ничью — 3,50, а на победу «Гранады» — 3,95.

В первом круге «Гранада» обыграла «Бетис» со счетом 1:0.

Прогноз и ставка на матч — «Гранада» не проиграет с коэффициентом 1,85. 0