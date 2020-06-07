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    Продлит ли «Аугсбург» безвыигрышную серию «Кельна»?

    «Аугсбург» — «Кельн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 7 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Кельн»
    «Аугсбург» — «Кельн»
    В воскресенье, 7 июня, в рамках 30-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» примет на своем поле «Кельн». Команды начнут в 19:00 на стадионе «WWK-Арена». Прогноз на «Аугсбург» — «Кельн».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Июня 2020 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 19:00 Кёльн Кёльн
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    «Аугсбург»

    «Фуггеры» в конце февраля уступили дома менхенгладбахской «Боруссии» (2:3), а март начали с выездного поражения от «Баварии» (0:2).

    После перерыва в чемпионате «Аугсбург» на своем поле проиграл «Вольфсбургу» (1:2), пропустив на последних минутах, а затем на выезде разгромил «Шальке» (3:0).

    В последних матчах подопечные Хайко Херрлиха дома разошлись миром с «Падерборном» (0:0), после чего в Берлине проиграли «Герте» со счетом 0:2.

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  • 01/06/2020

    • После 29 туров Бундеслиги «Аугсбург» с 31 очком идет на 13-м месте. Разница мячей 40-56, 11 голов забил Флориан Нидерлехнер, еще 7 на счету Филиппа Макса.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матч из-за травм пропустят защитник Симон Аста, хавбек Андре Хан и нападающий Альвред Финнбогасон.

    «Кельн»

    Последнюю победу «козлята» одержали еще в начале марта — на выезде одолели «Падерборн» (2:1). В последнем перед карантином матче «Кельн» в гостях проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

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  • 02/06/2020

    • В первой встрече после перерыва «козлы» упустили домашнюю победу над «Майнцем» (2:2), ведя со счетом 2:0, а затем на своем поле ушли от поражения в матче с «Фортуной» (2:2).

    В последних матчах «Кельн» на выезде уступил «Хоффенхайму» (1:2), а потом устроил домашнюю перестрелку с «Лейпцигом», проиграв со счетом 2:4.

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    После 29 туров Бундеслиги «Кельн» с 34 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 46-56, 12 голов забил колумбиец Джон Кордоба, еще по 5 забили Себастьян Борнаув и Марк Ут.

    Матч пропустит травмированный хавбек Марсель Риссе.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне матч в Кельне завершился со счетом 1:1, на выезде «козлы» проиграли 0:3. Из 5 последних выездов в Аугсбург «Кельн» проиграл 3, ни разу не победив.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Аугсбурга» — 2.85, победа «Кельна» — 2.45, ничья — 3.55.

    «Аугсбург» не проигрывает «Кельну» дома уже 10 лет, проигнозируем, что эта традиция проблится и хозяева не проиграют.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.75 и «обе забьют» за 1.60 0

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    «Аугсбург» — «Кельн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 7 июня 2020 года. Прогноз на «Аугсбург» — «Кельн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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