«Аугсбург» — «Кельн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 7 июня 2020 года

В воскресенье, 7 июня, в рамках 30-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» примет на своем поле «Кельн». Команды начнут в 19:00 на стадионе «WWK-Арена». Прогноз на «Аугсбург» — «Кельн».

«Аугсбург»

«Фуггеры» в конце февраля уступили дома менхенгладбахской «Боруссии» (2:3), а март начали с выездного поражения от «Баварии» (0:2).

После перерыва в чемпионате «Аугсбург» на своем поле проиграл «Вольфсбургу» (1:2), пропустив на последних минутах, а затем на выезде разгромил «Шальке» (3:0).

В последних матчах подопечные Хайко Херрлиха дома разошлись миром с «Падерборном» (0:0), после чего в Берлине проиграли «Герте» со счетом 0:2.

После 29 туров Бундеслиги «Аугсбург» с 31 очком идет на 13-м месте. Разница мячей 40-56, 11 голов забил Флориан Нидерлехнер, еще 7 на счету Филиппа Макса.

Все прогнозы на Бундеслигу

Матч из-за травм пропустят защитник Симон Аста, хавбек Андре Хан и нападающий Альвред Финнбогасон.

«Кельн»

Последнюю победу «козлята» одержали еще в начале марта — на выезде одолели «Падерборн» (2:1). В последнем перед карантином матче «Кельн» в гостях проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

В первой встрече после перерыва «козлы» упустили домашнюю победу над «Майнцем» (2:2), ведя со счетом 2:0, а затем на своем поле ушли от поражения в матче с «Фортуной» (2:2).

В последних матчах «Кельн» на выезде уступил «Хоффенхайму» (1:2), а потом устроил домашнюю перестрелку с «Лейпцигом», проиграв со счетом 2:4.

После 29 туров Бундеслиги «Кельн» с 34 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 46-56, 12 голов забил колумбиец Джон Кордоба, еще по 5 забили Себастьян Борнаув и Марк Ут.

Матч пропустит травмированный хавбек Марсель Риссе.

Календарь и таблица Бундеслиги

В первом круге команды сыграли вничью 1:1. В прошлом сезоне матч в Кельне завершился со счетом 1:1, на выезде «козлы» проиграли 0:3. Из 5 последних выездов в Аугсбург «Кельн» проиграл 3, ни разу не победив.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Аугсбурга» — 2.85, победа «Кельна» — 2.45, ничья — 3.55.

«Аугсбург» не проигрывает «Кельну» дома уже 10 лет, проигнозируем, что эта традиция проблится и хозяева не проиграют.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.75 и «обе забьют» за 1.60 0