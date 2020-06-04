«Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 4 июня 2020 года

В четверг, 4 июня, «Гимарайнш» на своем поле примет лиссабонский «Спортинг» в рамках 26-го тура чемпионата Португалии по футболу. Начало — в 23:15 по мск. Прогноз на «Гимарайнш» — «Спортинг».

«Гимарайнш»

Перед стартом 25-го тура, «Гимарайнш» с 37 набранными очками находится на шестой позиции в турнирной таблице, уступая четвертой еврокубковой строке пять пунктов.

Перех уходом на карантин «завоеватели» выдали хорошую серию, выиграв три последних проведенных матча, пропусти в них всего лишь один гол.

В этом удачном отрезке они были сильнее в гостях аутсайдера «Дешпортиво Авеш» (2:0), потом дома разобрались с «Тонделой» (2:0), после чего на выезде положили на лопатки «Пасуш де Феррейра» (2:1).

В родных стенах текущей компании «Гимарайнш» победил в шести встречах их 12, дважды сыграл вничью и четыре поединка проиграл, разница забитых-пропущенных — 20:10.

«Спортинг»

«Спортинг» по итогам 24 туров расположился на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своей копилке 42 набранных очка. Два лидера уже сильно оторвались, а третья позиция находится на расстоянии четырех пунктов.

«Львы» непосредственно перед уходом на карантин дома обыграли аутсайдера «Дешпортиво Авеш» (2:0), а перед этим уступили в гостях «Фамаликану» (1:3) в рамках чемпионата и «Истамбулу ББ» (1:4 ОТ) в ЛЕ, что стоило им места в 1/8 финала евротурнира.

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12 гостевых встреч текущего первенства принесли «зелено-белым» пять победных результатов, три мировых исхода и четыре поражения, разница мячей — 18:14.

В первом круге «Спортинг» в Лиссабоне победил 3:1, в прошлом сезоне коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2.

Прогноз и ставки

Оба коллектива ведут борьбу за попадание в еврокубки, но «Спортинг» имеет небольшое преимущество, которое и попытается и сохранить. Наши прогноз и ставка: Х2. 0