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    Сможет ли «Динамо» Ческе-Будеевице прервать серию поражений?

    «Динамо» Ческе-Будеевице — «Сигма» Оломоуц. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Чехии 3 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Динамо» Ческе-Будеевице — «Сигма» Оломоуц
    «Динамо» давно не побеждало в чемпионате
    В среду, 3 июня, в 27-м туре Первой чешской футбольной лиги «Динамо» Ческе-Будеевице будет принимать «Сигму» Оломоуц. Начало поединка — в 19:00 мск. Прогноз на «Динамо» Ческе-Будеевице — «Сигма» Оломоуц.

    «Динамо» Ческе-Будеевице

    «Динамо» после 26 туров располагается на девятой позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 36 очков. Плотность высока, поэтому команду отделяют от топ-5 всего четыре пункта.

    Перед уходом на перерыв в связи с пандемией коронавируса «черно-белые» проиграли две игры подряд. В 23 туре они уступили в родных стенах «Банику Острава» (0:2), а в следующей игре потерпели фиаско в гостях от «Виктории Пльзень» (0:1), пропустив в самой концовке встречи.

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    Ситуация не слишком изменилась и после возобновления сезона. Сначала динамовцы на своем поле уступили «Словану» со счетом 0:1, а в прошлом туре гостили у «Богемианс 1905» и устроили перестрелку, но все равно проиграли — 2:3. Таким образом, уже в четырех играх подряд коллектив уступил.

    В 13 домашних матчах текущего чешского чемпионата клуб из Ческе-Будеевице добыл победы в шести, дважды сыграл вничью и пять поединка проиграл, разница мячей — 18:16.

    «Сигма» Оломоуц

    «Сигма» — сосед своего предстоящего соперника по таблице. Команда после 26 туров идет на десятой строчке, но имеет на три пункта меньше — 33 очка. По соседству поджимает «Богемианс 1905» — у команд равенство очков.

    При этом в последнее время дела у коллектива идут не так плохо, в отличие от «Динамо». Клуб из Оломоуца в двух мартовских поединках перед перерывом встречалась с «Яблонцем». Первый матч завершился победой «Сигмы» — 3:1, а затем была зафиксирована ничья — 0:0.

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    После возобновления сезона команда на выезде встречалась со «Словацко» и была зафиксирована нулевая ничья. В прошлом туре дома случилось поражение от «Пршибрама» — 1:2.

    Прошлый матч «Сигма» и «Динамо» провели в октябре 2019 года. Тогда клуб из Ческе-Будеевице праздновал победу в гостях со счетом 3:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры не видят слишком явного фаворита. На победу «Динамо» предлагают коэффициент 2.48, на ничью — 3.30, а на успех гостей — 2.85.

    Откровенно говоря, обе команды сейчас демонстрируют посредственный футбол, но «Динамо» постарается любой ценой прервать серию поражений, а домашние стены должны помочь им это сделать, пусть и не с крупным счетом. Для подстраховки предлагаем взять победу «Динамо» Ческе-Будеевице с форой 0 за 1.77. 0

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