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    Подойдет ли команда Реброва еще ближе к чемпионскому титулу?

    «Академия Пушкаша» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Венгрии по футболу 31 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Академия Пушкаша» — «Ференцварош»
    Сергей Ребров
    В воскресенье, 31 мая, «Академия Пушкаша» на своем поле примет «Ференцварош» в рамках 26-го тура чемпионата Венгрии. Встреча, которая пройдет на «Панчо Арене», начнется в 22:05 по московскому времени. Прогноз на «Академия Пушкаша» — «Ференцварош».

    «Академия Пушкаша»

    «Академия Пушкаша» занимает четвертое место в турнирной таблице «OTP Банк Лиги», имея на своем счету 39 очков.

    Подопечные Жолта Хорняка одержали десять побед, девять раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    Перед карантинной паузой «Академия Пушкаша» разошлась миром с «Мезьокьовешдом» (0:0), а также вылетела из национального Кубка.

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    Добавим, что в прошлом сезоне «Академия Пушкаша» финишировала на седьмом месте в национальном первенстве.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии с 59 очками, что на 9 больше, чем у ближайшего преследователя.

    На счету «зеленых орлов» 18 побед, пять ничьих и всего два поражения в текущем сезоне.

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    • Примечательно, что в мае команда Сергея Реброва провела уже два официальных матча, в которых имеет 100-процентный показатель по набранным очкам.

    Сначала действующие чемпионы на своем поле одолели «Дебрецен» (2:1), а затем в гостях разобрались с «Уйпештом» (1:0).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ференцвароша» — 1.88, победа «Академии Пушкаша» — 3.60, ничья — 3.80.

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    «Зеленые орлы» — главные фавориты сезона, которые, скорее всего, завоюют по итогам сезона свой 31-й чемпионский титул.

    Команда Сергея Реброва хорошо поработала этой весной, проведя много товарищеских матчей, что дало позитивные результаты — две победы в двух матчах после паузы.

    У «Академии Пушкаша» игровой практики пока не было, что, по нашему мнению, и сыграет свою главную роль в этой встрече. Наш прогноз — «победа гостей».

    Ну и поскольку друг с другом сыграют результативные команды, можно присмотреться к ставке «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.96. 0

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