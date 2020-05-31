«Энергетик-БГУ» — «Витебск». Прогноз (к. 4.75) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 31 мая 2020 года

В 11-м туре чемпионата Белоруссии «Энергетик-БГУ» на своем поле примет «Витебск». Матч пройдет на стадионе «Гарадски» 31 мая. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Витебск».

«Энергетик-БГУ»

«Энергетики» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Команда выиграла четыре последних матча.

Сперва были 2:0 со «Смолевичами», затем по 2:1 со «Слуцком» и «Динамо» Брест. В прошлом туре также была победа — со счетом 2:1 против «Ислочи».

Эти три победы позволили «Энергетику» прервать 3-матчевую серию поражений. Самым крупным фиаско в ней стали выездные 0:3 с «Неманом».

«Витебск»

На данном этапе турнира представители одноименного города имеют 13 баллов в своей копилке. Это позволяет команде сейчас занимать девятую позицию.

Последняя на сегодня победа была добыта «Витебском» 18 апреля. В пятом туре Высшей лиги подопечные Сергея Ясинского благодаря голу с пенальти на 87-й минуте одолели «Динамо» Брест — 1:0.

Затем команда потерпела два поражения. Сперва она в гостях влетела клубу «Ислочь» (0:2), а чуть позже дома уступила коллективу «Славия Мозырь» (2:3).

В следующих трех играх «Витебск» заработал по одному баллу. Подопечные Ясинского разошлись миром с «Шахтером» Солигорск (0:0), «Белшиной» (1:1) и «Динамо» Минск (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,20, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Энергетик-БГУ» выиграет, и обе команды забьют за 4,75. 0