«Боруссия» М — «Унион». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Бундеслиги 31 мая 2020 года

В 29 туре немецкой Бундеслиги в менхенгладбахе пройдет матч между «Боруссией» и «Унионом». Игра состоится на стадионе «Боруссия-Парк» 31 мая. Начало в 16:30 по мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Унион».

«Боруссия» М

Пока что «Боруссия» занимает 4 место в зоне Лиги чемпионов, но все будет зависеть от результата матча между «Байером» и «Фрайбургом», поскольку разрыв между «пони» и «фармацевтами» нулевой. «Жеребцы» набрали 53 очка.

Хозяева хорошо начали, обыграв на выезде «Айнтрахт» со счетом 1:3. Однако после этого коллектив проиграл. Клуб потерпел поражение в игре с «Байером» (1:3).

В прошлом туре «Боруссия» сыграла вничью с «Вердером», разойдясь с соперником нулями.

Команда одержала 16 побед в 28 матчах чемпионата. На счету коллектива 54 забитых мяча и 34 пропущенных. Примечательно, что в 14 домашних играх «жеребята» пропустили только 19 мячей.

«Унион»

«Унион» остается без побед уже пять туров. После продолжения сезона команда дважды проиграла и заработала очко. Как раз это было в прошлом туре, когда гости встречались с «Майнцом» (1:1).

До этого «железные» продолжили с поражения от «Баварии» со счетом 0:2. После было разгромное поражение в берлинском дерби от «Герты» (4:0).

Итого, сейчас «Унион» на 13 месте. Команда имеет 31 очко и находится в четырех очках от зоны вылета.

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«Унион» — одна из худших выездных команда лиги. У нее 9 поражений в 14 играх. При этом коллектив забивал не более одного мяча в среднем за игру, если говорить именно о выезде.

Прогноз

Итак, «Боруссия» должна побеждать, чтобы оставить за собой четвертую позицию. Так что «жеребята» будут играть на победу. Другого выхода у них нет.

«Унион» имеет плохую форму, несмотря на то, что, в принципе, команда вполне способная. Мы много от гостей не ожидаем. Букмекеры тоже — 1.55 на «Боруссию» и 6.50 на «Унион».

«Унион» в первом круге одержал победу со счетом 2:0. «Боруссия» как бы должна поквитаться за этот результат. Ей это просто необходимо. Предлагаем поставить на «Ф1 (-1) за 1.90. 0