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    Устоит ли «Нюрнберг» дома перед «Бохумом»?

    «Нюрнберг» — «Бохум». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 30 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нюрнберг» — «Бохум»
    «Нюрнберг»
    В субботу, 30 мая, «Нюрнберг» на своем поле примет «Бохум» в рамках 28-го тура второй немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на арене «Грундиг», начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Нюрнберг» — «Бохум».
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 30 Мая 2020 года
    Нюрнберг
  • Нюрнберг
    •  Нюрнберг 14:00 Бохум Бохум
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    «Нюрнберг»

    Перед перерывом в чемпионате «Дер клуб» в конце февраля одолел на выезде «Карлсруэ» (1:0), а март начал с крупного домашнего поражения от «Ганновера» (0:3).

    После карантина «Нюрнберг» в гостях уступил «Санкт-Паули» (0:1), пропустив на последних минутах, а затем дома поделил очки с «Эрцгебирге» (1:1).

    В последнем матче «Нюрнберг» на выезде сыграл вничью с «Ян Регенсбург» (2:2), уйдя от поражения только благодаря автоголу соперника на последних минутах.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 28 туров второй Бундеслиги «Нюрнберг» с 31 очком идет на 15-м месте, в 2 баллах от зоны стыков.

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    «Бохум»

    «Несгибаемые» в марте дважды сыграли вничью, проведя очень разные матчи. Сначала дома устроили перестрелку с «Зандхаузеном» (4:4), дважды ведя в два мяча и упустив победу на последних минутах.

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    • Перед перерывом «Бохум» в гостях разошелся миром с «Дармштадтом» (0:0), а после карантина дома крупно обыграл «Хайденхайм» (3:0).

    В последних матчах «Серая мышь» на выезде сыграла вничью с «Карлсруэ» (0:0) и дома одолела «Хольштайн Киль» (2:1).

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    После 28 туров второй Бундеслиги «Бохум» с 35 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 45-46, 13 голов забил Сильвер Ганвула, еще 9 — Данни Блум.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В первом круге «Бохум» дома победил 3:1. В прошлом сезоне в гостях «невыбиваемые» уступили 1:3, а дома сыграли 0:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Нюрнберга» — 2.13, победа «Бохума» — 3.30, ничья — 3.40.

    «Бохум» не побеждает на выезде в последних матчах, можно прогнозировать, что «Нюрнберг» не проиграет дома.

    Можно ожидать результативного матча. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,77 и «обе забьют» за 1,65. 0

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