«Хольштайн Киль» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 24 мая 2020 года

В субботу, 23 мая, «Хольштайн Киль» на своем поле сыграет со «Штутгартом» в 27-м туре второй немецкой Бундеслиги. Начало игры — в 14:30 по мск. Прогноз на «Хольштайн Киль» — «Штутгарт».

«Хольштайн Киль»

Перед стартом 27 тура, «Хольштайн Киль» с 35 набранными очками разместился на восьмой позиции в турнирной таблице второй Бундеслиги.

Первый поединок после возобновления первенства принес «аистам» боевую гостевую мировую с соседом по турнирке «Ян Регенсбург» (2:2). Отметим, что «Хольштайн» упустил викторию на последней минуте игры.

Этой ничьей коллектив из Киля продлил безвыигрышную серию до четырем матчей. В этот период он уступил дома 0:1 «Хайденхайму» и в гостях 1:3 «Ганноверу», а также поделил очки в родных стенах с «Гройтер Фюрт» (1:1).

12 домашних встреч текущего чемпионата принесли команде всего три победных результата, пять раз она сыграла вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 15:17.

«Штутгарт»

«Штутгарт», вылетевший в прошлом году из первой Бундеслиги, в это этом сезоне ведет борьбу за повышение в классе. На данный момент «швабы» идут третьими , уступая второй строке по дополнительным показателям.

«Автазаводцы» неудачно провели первый матч после перерыва, проиграв на выезде «Вехен Висбаден» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на седьмой компенсированной минуте. Теперь безвыигрышная серия команды состоит из трех игр.

Еще перед уходом на карантин коллектив поделил очки в родных стенах с «Арминией» (1:1), а также уступил в гостевой встрече «Гройтер Фюрт» (0:2).

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В 13 гостевых поединках текущего первенства «Штутгарт» добыл всего три виктории, пять матчей закончил мировыми исходами и столько же игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:21.

В игре первого круга «Хольштайн Киль» смог выиграть на поле «Штутгарта» — 1:0.

Прогноз на «Хольштайн Киль» — «Штутгарт»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.55.

На викторию «Хольштайн Киль» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.65.

На выезде «Штутгарт» в этом сезоне выглядит не очень убедительно, поэтому в этом поединке ставим на непроигрыш хозяев. Наш прогноз и ставка: 1Х. 0