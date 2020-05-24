ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сезон возобновился 19 маяPura Vida. Как Коста-Рика вернула футбол наравне с Германией Тьерри АнриАнри оформил хет-трик в Риме, а позже «Арсенал» облажался. О матче с «Ромой» в ЛЧ 2002-го года Фред и Бруну ФернандешФинансовый отчет «Манчестер Юнайтед». Тревожный знак для всего футбола
  • 23:33
    • «Герта» одержала вторую разгромную победу подряд
  • 20:43
    • В Москве разрешили открыть тренировочные базы клубов РПЛ
  • 20:33
    • Лидер «Челси» боится коронавируса и может пропустить остаток сезона
  • 20:16
    • Чемпионат Мексики завершен досрочно без определения чемпиона
  • 16:56
    • Полузащитник «Барселоны» согласился перейти в «Ювентус»
  • 16:44
    • Осака за год заработала рекордную сумму для женского спорта
  • 13:18
    • Главный тренер «Оренбурга» покинул клуб
    Все новости спорта

    «Хольштайн Киль» дома не проиграет «Штутгарту»?

    «Хольштайн Киль» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 24 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Штутгарт
    Прогноз и ставки на «Хольштайн Киль» — «Штутгарт»
    Гонсало Кастро
    В субботу, 23 мая, «Хольштайн Киль» на своем поле сыграет со «Штутгартом» в 27-м туре второй немецкой Бундеслиги. Начало игры — в 14:30 по мск. Прогноз на «Хольштайн Киль» — «Штутгарт».

    «Хольштайн Киль»

    Перед стартом 27 тура, «Хольштайн Киль» с 35 набранными очками разместился на восьмой позиции в турнирной таблице второй Бундеслиги.

    Первый поединок после возобновления первенства принес «аистам» боевую гостевую мировую с соседом по турнирке «Ян Регенсбург» (2:2). Отметим, что «Хольштайн» упустил викторию на последней минуте игры.

    Этой ничьей коллектив из Киля продлил безвыигрышную серию до четырем матчей. В этот период он уступил дома 0:1 «Хайденхайму» и в гостях 1:3 «Ганноверу», а также поделил очки в родных стенах с «Гройтер Фюрт» (1:1).

  • Каким будет будущее Санчо?
  • Куда перейдет форвард?
  • 19/05/2020

    • 12 домашних встреч текущего чемпионата принесли команде всего три победных результата, пять раз она сыграла вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 15:17.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт», вылетевший в прошлом году из первой Бундеслиги, в это этом сезоне ведет борьбу за повышение в классе. На данный момент «швабы» идут третьими , уступая второй строке по дополнительным показателям.

    «Автазаводцы» неудачно провели первый матч после перерыва, проиграв на выезде «Вехен Висбаден» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на седьмой компенсированной минуте. Теперь безвыигрышная серия команды состоит из трех игр.

  • Первый раз в первый класс. Клопп рад возобновлению тренировок
  • Главный тренер «Ливерпуля» начал готовить команду к доигровке сезона
  • 21/05/2020

    • Еще перед уходом на карантин коллектив поделил очки в родных стенах с «Арминией» (1:1), а также уступил в гостевой встрече «Гройтер Фюрт» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    В 13 гостевых поединках текущего первенства «Штутгарт» добыл всего три виктории, пять матчей закончил мировыми исходами и столько же игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:21.

    В игре первого круга «Хольштайн Киль» смог выиграть на поле «Штутгарта» — 1:0.

    Прогноз на «Хольштайн Киль» — «Штутгарт»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.55.

    2500ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    На викторию «Хольштайн Киль» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.65.

    На выезде «Штутгарт» в этом сезоне выглядит не очень убедительно, поэтому в этом поединке ставим на непроигрыш хозяев. Наш прогноз и ставка: 1Х. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.56
  • Прогноз на матч Дармштадт 98 — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — Скала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Энергетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Небитчи — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Мерв — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Слуцк — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Падерборн — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЭБ/Стреймур — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ислочь — Энергетик-БГУ Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    АПЛ может вернуться уже 12 июня
  • Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» в вопросах и ответах
    • 21:19 17/05/2020     Ральф Рангник
  • Рангник может возродить «Милан» ценой его идентичности
    • 03:53 17/05/2020     Роналдо на чемпионате мира 1998
  • Скромняги придушили королей. На ЧМ-1998 Бразилии пришлось выгрызать путевку в 1/2
    • 18:10 18/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Хольштайн Киль» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 24 мая 2020 года. Прогноз на «Хольштайн Киль» — «Штутгарт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг не хотят возобновления сезона АПЛ Футбол Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» забуксовалРассказываем о препятствиях, стоящих перед АПЛ и мешающих завершению сезона 2019/20 21/05/2020 в 21:230
  • 13:09
    • СКА не вписывается в потолок зарплат КХЛ
  • 00:01
    • Апелляция «Лиона» на досрочное завершение сезона отклонена
  • 23:47
    • Три легионера «Оренбурга» не смогли вернуться в Россию
    Джордан Хендерсон Футбол Первый раз в первый класс. Клопп рад возобновлению тренировокГлавный тренер «Ливерпуля» начал готовить команду к доигровке сезона 21/05/2020 в 15:190
  • Экспресс дня

  • «Бавария» продлит серию поражений «Айнтрахта»?
  • 4.08
    •
  • 23:14
    • «Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов
  • 21:56
    • «Валенсия» хочет арендовать Кепу у «Челси»
  • 21:43
    • Моуринью: Странно, что Снейдер и Это'О не получили «Золотой мяч»
    «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Лига чемпионов 2006/2007 Футбол На фоне скандалов бились за финал. В 2007-м «Милан» на «Олд Траффорд» пытался огорчить «МЮ»В УЕФА заявили, что они намерены доиграть еврокубки до конца августа. К тому времени мы переживем моменты великих матчей прошлого 21/05/2020 в 17:060
  • 21:34
    • «Тоттенхэм» не ведет переговоры о новом контракте с Вертонгеном
  • 21:14
    • Федерер не представляет матчи без болельщиков
  • 21:02
    • «Барселона» передумала расставаться с Гризманном
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие