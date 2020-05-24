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    Будет ли игра в Гамбурге результативной?

    «Гамбург» — «Арминия». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Второй Бундеслиги 24 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гамбург» — «Арминия»
    Тимо Летсхерт
    В 27 туре Второй немецкой Бундеслиги «Гамбург» будет принимать «Арминию». Игра пройдет на «Фолькспаркштадион» 24 мая. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Гамбург» — «Арминия».

    «Гамбург»

    Команда из Гамбурга является лидером турнирной таблицы Второй Бундеслиги. В 26 играх чемпионата «горожане» заработали 52 балла и забили 51 гол.

    До паузы в футболе коллектив Дитера Хеккинга в последних матчах демонстрировал не очень убедительные результаты. В четырех встречах «Гамбург» победил всего раз.

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    Сперва «динозавры» разошлись миром с «Ганновером» (1:1), после чего они потерпели поражения от «Санкт-Паули» (0:2) и «Эрцгебирге Ауэ» (0:3).

    Перед самой остановкой чемпионата «Ганновер» завоевал победу в поединке с «Регенсбургом» (2:1), а после возобновления сезона этот клуб расписал мировую с «Гройтером Фюрт» (2:2).

    «Арминия»

    Представители Билефельда идут вторыми в турнирной таблице чемпионата с 45 баллами. От лидеров команда отстает на 7 пунктов.

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    • В 2020 году «Арминия» еще не проигрывала, а с 9 февраля по 1 марта она и вовсе провела отрезок из четырех побед кряду.

    Эта удачная серия началась с разгрома «Регенсбурга» (6:0). Позже подопечные Уве Нойхауза одержали верх над «Гройтером Фюрт» (4:2), «Ганновером» (1:0) и «Вехеном» (1:0).

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    В последнем поединке до паузы «Арминия» разошлась миром со «Штутгартом» (1:1). С таким же результатом завершилась встреча и с «Оснабрюком» после возобновления Второй Бундеслиги (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Гамбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 3.65, а на победу «Арминии» — 3.40.

    Команда из Билефельда не собирается выключаться из борьбы за первую строчку, а хозяева приложат максимум усилий, чтобы оторваться от преследователя. Наш прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1.66. 0

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