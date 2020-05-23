«Ашхабад» — «Энергетик». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Туркмении по футболу 23 мая 2020 года

В субботу, 23 мая, в рамках десятого тура чемпионата Туркмении по футболу «Ашхабадом» на своей арене сыграет с «Энергетиком». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Ашхабад» — «Энергетик».

«Ашхабад»

«Ашхабад» после восьми проведенных игр находится на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков, уступая лидеру шесть пунктов.

На данный момент у «зелено-белых» 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой они одну встречу проиграли и дважды делили очки с оппонентом.

Фиаско пришлось от лидера чемпионата «Алтын Асыра» (1:4) в гостях, мировые состоялись в родных стенах с «Шагадамом» и на выезде с «Копетдагом» (по 1:1) в минувшем туре, а перед этим «горожане» выиграли три матча подряд.

В домашних играх текущего первенства «Ашхабад» пока соблюдает полный паритет (+1=1-1). Забить удалось шесть голов, пропустил — четыре мяча.

«Энергетик»

«Энергетик» занимает последнее место в турнирной таблице «Йокар-лиги», имея в своем активе всего пять очков после девяти проведенных встреч.

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Клуб из Мары одержал первую и единственную викторию в этом сезоне месяц тому назад, одолев в гостях «Небитчи» (2:1), после чего раз сыграл вничью и четырежды проиграл.

В своей последней игре коллектив в родных стенах потерпел фиаско от соседа по турнирке «Мерва» (1:2), а перед этим также на своей территории был слабее «Шагадама» (0:1) и «Копетдага» (2:4).

Четыре выездных поединка текущего первенства принесли «Энергетику» один выигрыш, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 2:4.

В первом круге «Ашхабад» в гостях обыграл «Энергетик» (1:0), в прошлом сезоне дважды победили «энергетики» (3:2 и 2:0 — в гостях) при одной ничьей (1:1) и одном поражении (1:2).

Прогноз и ставки

«Ашхабад», ведущий борьбу за призовые места в этом первенстве, на своей арене должен брать три очка у главного аутсайдера текущего сезона. Наши прогноз и ставка: победа «Ашхабада». 0