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    Справится ли минское «Динамо» с деморализованной «Ислочью»?

    «Динамо» Минск — «Ислочь». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Высшей лиги 17 мая 2020 года

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    Прогноз на «Динамо» Минск — «Ислочь»
    «Динамо» Минск
    В воскресенье, 17 мая состоится матч девятого тура Высшей лиги Белоруссии между минским «Динамо» и «Ислочью». Начало поединка в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» Минск — «Ислочь».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 17 Мая 2020 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 17:00 Ислочь Ислочь
  • Минский район
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    «Динамо» Минск

    Апрель столичный клуб начал с домашней победы над лидирующим в чемпионате «Торпедо-Белазом» (2:0), после чего на выезде уступил «Городее» (0:1).

    Затем минчане расправились с аутсайдерами — у себя дома «всухую» победили «Неман» (2:0) и обыграли на выезде «Смолевичи» со счетом 3:1.

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    Однако май команда начала с поражения от «Слуцка» (1:2). В последнем матче минское «Динамо» проиграло брестскому на выезде со счетом 1:2.

    В результате «Динамо» с 9 очками после 8 туров идет на 13-м месте. Разница мячей 11-10, 4 гола забил Евгений Шикавка.

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    • В прошлом сезоне «Динамо» победило дома 1:0, на выезде сыграв 1:1. Годом ранее минчане дома сыграли 0:0, а на выезде победили 1:0.

    «Ислочь»

    «Волки» успешно начали апрель провально, уступив на своем поле «Слуцку» (2:3) и проиграв на выезде брестскому «Динамо» (1:3).

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    • После этого «Ислочь» на своем поле выиграла у «Славии» (2:1) и «Витебска» (2:0), однако в седьмом туре потерпела сокрушительное выездное поражение от солигорского «Шахтера» (0:4).

    В последнем матче «волки» на своем поле обыграли «Белшину» (2:1) и с 15 очками занимают 5 место. Разница мячей 11-12, 4 гола забил Момо Янсане.

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    Отметим, что за пару дней до матча появилась информация что у защитника команды Годфри Стивена и врача клуба Тишкова коронавирус. По словам Масане «несколько человек из клуба заболели COVID-19».

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    Ранее нападающий Алексанр Макась две недели находится на больничном с выявленной пневмонией.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Динамо» — 1.72, победа «Ислочи» — 4.80, ничья — 3.55.

    Минчане неудачно играют с командами из верхней половины таблицы, но игрокам «Ислочи» будет не до футбола, так что можно ставить на то, что «Динамо» не проиграет дома.

    Прогнозируем, что матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок ТМ 2,5 за 1.73 и «Обе забьют — нет» за 1.78. 0

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