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    «Шахтер» и «Славия» проведут «верховой» поединок

    «Шахтер» Солигорск — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Высшей лиги 16 мая 2020 года

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    Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Славия» Мозырь
    Хозяева не проигрывают уже четыре встречи подряд
    16 мая состоится матч девятого тура Высшей лиги Белоруссия между солигорским «Шахтером» и «Славией» Мозырь. Начало поединка в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Славия» Мозырь.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 16 Мая 2020 года
    Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
    •  Шахтёр Солигорск 17:00 Славия Мозырь Славия Мозырь
  • Мозырь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 8.00
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    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» набрал 12 очков в восьми турах чемпионата, что позволило команде взобраться на седьмую строчку.

    Коллектив не проигрывает на протяжении трех туров, одержав за этот период две победы и сыграв раз вничью. После поражения от «Слуцка» со счетом 1:2, команда выиграла «Динамо» Брест (0:2) и разгромила «Ислочь» со счетом 4:0.

    К слову, брестское «Динамо» «горняки» обыграли дважды. Кроме победы в чемпионате они выиграли у «бело-голубых» в рамках кубкового противостояния (4:2).

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    • В прошлом туре хозяева расписали нулевую мировую с «Витебском». Таким образом, клуб сравнял количество побед и ничьих в чемпионате — их по три.

    «Славия» Мозырь

    «Славия» находится на пару строчек ниже. Гости располагаются на девятой позиции, имея в своем активе 11 пунктов.

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    В отличие от соперника, «Славия» имеет на одну игру меньше в свое беспроигрышной серии — ничья и победа. Речь идет о выездных 2:3 с «Витебском» и домашних 0:0 с «Торпедо-БелАЗ».

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    • До этого «Славия» проиграла три раза подряд, если учесть еще кубковое поражение от БАТЭ со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    С 2003 года «Шахтер» не знает вкуса поражений в очных матчах со «Славией», причем большая часть результатов — это победы. В пяти поединках «горняки» выигрывали, пропустив только в двух случаях.

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    1.41 букмекеры дают на победу хозяев, а вероятность победы гостей они оценивают коэффициентом 8.10. Ничья, по их мнению, вероятна даже больше, чем победа второй команды — 4.50.

    Мы ожидаем не менее двух голов, поскольку «Славия» пропускала два гола и больше в четырех из пяти поединков чемпионата. Да и «Шахтер» одержал две разгромные победы подряд. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.79. 0

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