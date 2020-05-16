«Шахтер» Солигорск — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Высшей лиги 16 мая 2020 года

16 мая состоится матч девятого тура Высшей лиги Белоруссия между солигорским «Шахтером» и «Славией» Мозырь. Начало поединка в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» Солигорск — «Славия» Мозырь.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» набрал 12 очков в восьми турах чемпионата, что позволило команде взобраться на седьмую строчку.

Коллектив не проигрывает на протяжении трех туров, одержав за этот период две победы и сыграв раз вничью. После поражения от «Слуцка» со счетом 1:2, команда выиграла «Динамо» Брест (0:2) и разгромила «Ислочь» со счетом 4:0.

К слову, брестское «Динамо» «горняки» обыграли дважды. Кроме победы в чемпионате они выиграли у «бело-голубых» в рамках кубкового противостояния (4:2).

В прошлом туре хозяева расписали нулевую мировую с «Витебском». Таким образом, клуб сравнял количество побед и ничьих в чемпионате — их по три.

«Славия» Мозырь

«Славия» находится на пару строчек ниже. Гости располагаются на девятой позиции, имея в своем активе 11 пунктов.

Все прогнозы на футбол

В отличие от соперника, «Славия» имеет на одну игру меньше в свое беспроигрышной серии — ничья и победа. Речь идет о выездных 2:3 с «Витебском» и домашних 0:0 с «Торпедо-БелАЗ».

До этого «Славия» проиграла три раза подряд, если учесть еще кубковое поражение от БАТЭ со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

С 2003 года «Шахтер» не знает вкуса поражений в очных матчах со «Славией», причем большая часть результатов — это победы. В пяти поединках «горняки» выигрывали, пропустив только в двух случаях.

1.41 букмекеры дают на победу хозяев, а вероятность победы гостей они оценивают коэффициентом 8.10. Ничья, по их мнению, вероятна даже больше, чем победа второй команды — 4.50.

Мы ожидаем не менее двух голов, поскольку «Славия» пропускала два гола и больше в четырех из пяти поединков чемпионата. Да и «Шахтер» одержал две разгромные победы подряд. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.79. 0