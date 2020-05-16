«Лейпциг» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 16 мая 2020 года

В субботу, 16 мая в рамках 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» примет на своем поле «Фрайбург». Команды начнут в 16:30 на стадионе «Ред Булл-Арена». Прогноз на «Лейпциг» — «Фрайбург».

«Лейпциг»

В конце февраля «Быки» отправились в Лондон, где в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одолели «Тоттенхэм» (1:0).

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Вернувшись в Германию, «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке» (5:0). Март «Быки» начали с домашней ничьей с «Байером» (1:1).

Затем на выезде «Лейпциг» разошелся миром с «Вольфсбургом» (0:0), а в последнем матче на своем поле разгромил «Тоттенхэм» (3:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

После 25 туров «Лейпциг» с 50 очками занимает 3 место, на 5 очков отставая от лидирующей «Баварии». Разница мячей 62-26, лучший бомбардир с 21 голом — Тимо Вернер.

«Фрайбург»

В конце февраля «Фрайбург» на выезде сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1) и дома уступил дюссельдорфской «Фортуне» (0:2), пропустив по мячу в каждом тайме.

Март начался с выездного поражения от «Боруссии» в Дортмунде — 0:1. В последнем матче «Фрайбург» дома победил берлинский «Унион» со счетом 3:1.

После 25 туров Бундеслиги «Фрайбург» с 36 очками занимает 8 место. Разница мячей 34-35, лучший бомбардир с 8 голом — Нильс Петерсен.

В первом круге «Фрайбург» обыграл дома «Лейпциг» со счетом 3:1. В прошлом сезоне «Фрайбург» победил дома 3:0 и проиграл в гостях 1:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейпцига» — 1.35, победа «Фрайбурга» — 9.0, ничья — 5.25.

«Лейпциг» побеждает «Фрайбург» на своем поле последние пять лет, скорее всего эта традиция продолжится. Перерыв не лучшим образом повлиял на команды, но у «быков» возможность подготовиться была лучше.

Матчи команд, как правило выходят результативными. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.60 и «Обе забьют» за 1.90. 0