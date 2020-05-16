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    «Энергетик-БГУ» и «Динамо» Брест обменяются голами?

    «Энергетик-БГУ» — «Динамо» Брест. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Высшей лиги 16 мая 2020 года

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    Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Динамо» Брест
    Артем Милевский в матче с минским «Динамо»
    16 мая соседи по турнирной таблице Высшей лиги Белоруссии, а именно «Энергетик-БГУ» и «Динамо» Брест сыграют в очном поединке девятого тура. Матч начнется на 15:00 по мск. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Динамо» Брест.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 16 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
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    «Энергетик-БГУ»

    «Энергетики» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. Команда выиграла два последних матча — 0:2 со «Смолевичами» и 1:2 со «Слуцком».

    Эти две победы позволили «Энергетику» прервать 3-матчевую серию поражений, самым крупным фиаско в которой стали выездные 3:0 с «Неманом».

    Хозяева выиграли два из трех домашних матчей сезона, однако в последний раз у себя дома клуб проиграл «Городее» с результатом 0:1.

    «Энергетик-БГУ» не имеет в своем активе ни одного ничейного результата. Вместо этого — 5 побед и 3 поражения.

    «Динамо» Брест

    Брестское «Динамо» является соседом хозяев по турнирной таблице. Клуб занимает 6 место и имеет 13 набранных пунктов.

    Все прогнозы на футбол

    «Динамо» тоже выиграло два последних матча в чемпионате. Команда одержала победу над «Белшиной» со счетом 0:3, а после этого увенчалась успехом встреча с минским «Динамо» (2:1).

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    • Это будет четвертая выездная встреча для «динамиков» в чемпионате. Во всех трех предыдущих играх забивала только одна команда, при этом брестский коллектив выиграл два поединка и в одном проиграл.

    Прогноз и ставки

    Обе команды показали неплохой футбол в последних турах, поэтому каждая из них будет претендовать на очки в предстоящем поединке.

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    Букмекеры довольно ясно дают понять, кто есть кто. На победу хозяев они предлагают коэффициент 4.10, тогда как на гостей было поставлено коэффициент 1.86. С коэффициентом 3.70 оценивается ничья.

    «Динамо» не проигрывает «Энергетику» с 2004 года. В прошлом сезоне команды сыграли вничью (1:1), а последняя встреча завершилась победой брестского клуба со счетом 6:2. Наши прогноз и ставка — обе забьют за 1.67. 0

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