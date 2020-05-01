«Энергетик-БГУ» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 1 мая 2020 года

В пятницу, 1 мая, в стартовом поединке седьмого тура чемпионата Белоруссии «Энергетик-БГУ» на своем поле сыграет со «Смолевичами». Начало встречи — в 16:00 по мск. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Смолевичи».

«Энергетик-БГУ»

Перед стартом седьмого тура, «Энергетик» с девятью набранными баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии, уступая лидеру четыре пункта.

Начали первенство «студенты» очень хорошо, выиграв три матча подряд, возглавляя некоторое время чемпионскую гонку. На старте сезона они доме одолели 3:1 БАТЭ, а затем поочередно переиграли в гостях 1:0 «Рух» и в родных стенах 2:0 «Минск».

Но последние три встречи чемпионата клуб из Минска проиграл. Сперва в этот неудачный период он уступил в Жодина «Торпедо» (0:2), после чего был повержен на своей территории «Городеей» (0:1), а в минувшем туре коллектив потерпел фиаско от «Немана» (0:3) в Гродно.

В трех домашних встречах текущего белорусского первенства «энергетики» дважды победили и одну игру проиграли, разница мячей составляет 5:2.

«Смолевичи»

«Смолевичи», которые по итогам прошлого сезона поднялись в Высшую лигу из второго дивизиона, в элите идут пока на 15 месте в турнирной таблице, имея на своем счету три балла.

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В элите «смольные» пока не могут победить, трижды сыграв вничью и три встречи проиграв. Мировые состоялись на выезде с брестским «Динамо» (1:1) и «Белшиной» (1:1), а также в родных стенах с солигорским «Шахтером» (0:0).

Фиаско были на выезде от «Ислочи» (0:1), еще дважды коллектив уступил на своей территории — 0:1 «Витебску» и 1:3 минскому «Динамо» в последнем туре.

Три выездные игры текущего чемпионат принесли «Смолевичам» два мировых исхода и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 2:3.

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Последний раз эти команды играли между собой в 2017 году в первенстве первой лиги. И тогда «Смолевичи» дважды обыграли оппонента по 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Энергетика-БГУ» предлагают — 2.23.

На викторию «Смолевичей» дают — 3.64, ничья оценена — в 3.40.

«Энергетик-БГУ», проигравший три встречи подряд, теперь должен прервать эту серию. Прогнозируем, что «студенты» не уступят «смольным» в родных стенах, и поединок не буде изобиловать забитыми мячами. Наш прогноз и ставка: 1Х + ТМ 2,5. 0