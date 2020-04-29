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    ФК «Манагуа» — «Ферретти»: хозяева выйдут в финал?

    ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 29 апреля 2020 года

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    Прогноз на ФК «Манагуа» — «Ферретти»
    «Ферретти» — ФК «Манагуа»
    В среду, 29 апреля, в ответном полуфинальном поединке Клаусуры ФК «Манагуа» на своем поле примет «Ферретти». Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на ФК «Манагуа» — «Ферретти».

    ФК «Манагуа»

    Первый полуфинальный поединок этих команд, который прошел на поле «Ферретти» несколько дней тому назад, завершился безголевой мировой.

    «Львы» стали победителями регулярного чемпионата, оторвавшись на семь очков от ближайшего преследователя. В 18 поединках они выиграли в 13 из них при трех ничьих и двух поражениях, разница мячей — 33:15.

    «Сине-желтые» не проигрывают на протяжении уже 13 матчей первенства. В это период они одержали девять победных результатов и четырежды сыграли вничью.

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    • На своей территории «Манагуа» в этом сезоне выступает просто блестяще, потеряв очки только в одной встрече (ничья), восемь других игр столичная команда выиграла.

    «Ферретти»

    Регулярное первенство «красно-черные» завершили на четвертой строке, победив в девяти встречах из 18, еще три матча они свели вничью и шесть поединков проиграли, разница мячей — 31:18.

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    Отметим, что за последние шесть встреч первенства команда смогла победить в пяти из них при одном поражении, которое как раз было от предстоящего противника в гостях (0:1).

    Также в этом отрезке «Ферретти» разгромил «Халапу» на своей арене в четвертьфинале плей-офф со счетом 5:1. Всего на выезде в этом сезоне было только три виктории, правда, все над аутсайдерами.

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    • «Ферретти» не может обыграть «Манагуа» уже пять матчей подряд. Дважды коллективы сыграли вничью, а еще три встречи выиграли «львы». В Клаусуре обе встречи завершились со счетом 1:0. Отметим, что соперники встречались в полуфинале Апертуры. Тогда оба матча завершились по 2:2, а «Манагуа» прошла дальше лишь в серии пенальти.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Манагуа» — 1.65, победа «Ферретти» — 5.90, ничья — 3.10.

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    Проход: «Манагуа» — 1.45; «Ферретти» — 3.80.

    Эти коллективы играли в полуфинале Апертуры. Тогда обе игры завершились со счетом 2:2, а «Манагуа» прошла лишь по пенальти. Наверняка, «львы», пребывающие в прекрасной форме, и на этот раз пройдут в финал, но сделают это еще по итогам основного времени.

    Наш прогноз и ставка: победа «Манагуа» в основное время. 0

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    ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 29 апреля 2020 года. Прогноз на ФК «Манагуа» — «Ферретти». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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