«Торпедо-БелАЗ» — «Рух» Брест. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии 26 апреля 2020 года

В 6-м туре чемпионата Белоруссии жодинский «Торпедо-БелАЗ» на своем поле примет брестский «Рух». Матч пройдет 26 апреля на стадионе «Торпедо». Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» Брест.

«Торпедо-БелАЗ»

«Торпедо» финишировало в прошлом чемпионате Белоруссии на шестой позиции с 45 очками и разницей мячей 41-36.

«Автозаводцы» неудачно провели свои поединки в Кубке страны, дважды уступив в 1/8 финала солигорскому «Шахтеру»: 0:1 на своей территории и 0:2 в гостях.

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На старте первенства страны жодинцы дважды победили со счетом 1:0. Сначала дружина Юрия Пунтуса взяла реванш у «горняков», выиграв в Солигорске, а затем дома оказалась сильнее «Белшины».

В 3-м туре команда гостила у минского «Динамо» и уступила — 0:2, после чего жодинский клуб дома справился с «Энергетиком-БГУ» (2:0).

В последнем матче «Торпедо-БелАЗ» на своем поле разошелся миром с БАТЭ (0:0) и с 10 очками делит 1-3 места со «Слуцком» и «Витебском», обгоняя их по разнице мячей (4-2).

«Рух» Брест

Брестский «Рух» в 2018 году выиграл вторую лигу, в 2019-м стал третьим в первой лиге, но в переходных матчах обыграл «Дняпро» и впервые вышел в высшую лигу чемпионата Белорусси.

В межсезонье «Рух» сменил тренера и провел ряд контрольных матчей, в том числе победив латвийский «Вентспилс» (1:0), украинскую «Оболонь-Бровар» (2:0) и финский ХИФК (2:1).

В чемпионате брестский клуб стартовал довольно неожиданной выездной победой над минским «Динамо» (1:0), забив единственный мяч в середине первого тайма.

Следующие два матча «Рух» проиграл со счетом 0:1, уступив на своем поле «Энергетику-БГУ» и на выезде потерпев поражение от борисовского БАТЭ.

В последних матчах брестский клуб на выезде сыграл вничью с мозырьской «Славией» (0:0), и дома победил «Минск» (1:0).

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После 5 туров «Рух» с 7 очками идет на 9-м месте в чемпионате Белоруссии. Разница мячей 2-2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торпедо» — 1.93, победа «Руха» — 4.40, ничья — 3.10.

Хозяева выглядят явными фаворитами поединка, прогнозируем, что на своем поле «автозаводцы» не проиграют.

Матч не будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,5 и «Обе забьют — нет» за 1,57. 0