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    Укрепит ли «Торпедо-БелАЗ» лидерство в чемпионате Белоруссии?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» Брест. Прогноз и ставки на матч чемпионата Белоруссии 26 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» Брест
    «Торпедо-БелАЗ»
    В 6-м туре чемпионата Белоруссии жодинский «Торпедо-БелАЗ» на своем поле примет брестский «Рух». Матч пройдет 26 апреля на стадионе «Торпедо». Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Торпедо-БелАЗ» — «Рух» Брест.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 4.55
  • Ставка!
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    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо» финишировало в прошлом чемпионате Белоруссии на шестой позиции с 45 очками и разницей мячей 41-36.

    «Автозаводцы» неудачно провели свои поединки в Кубке страны, дважды уступив в 1/8 финала солигорскому «Шахтеру»: 0:1 на своей территории и 0:2 в гостях.

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    На старте первенства страны жодинцы дважды победили со счетом 1:0. Сначала дружина Юрия Пунтуса взяла реванш у «горняков», выиграв в Солигорске, а затем дома оказалась сильнее «Белшины».

    В 3-м туре команда гостила у минского «Динамо» и уступила — 0:2, после чего жодинский клуб дома справился с «Энергетиком-БГУ» (2:0).

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  • 21/04/2020

    • В последнем матче «Торпедо-БелАЗ» на своем поле разошелся миром с БАТЭ (0:0) и с 10 очками делит 1-3 места со «Слуцком» и «Витебском», обгоняя их по разнице мячей (4-2).

    «Рух» Брест

    Брестский «Рух» в 2018 году выиграл вторую лигу, в 2019-м стал третьим в первой лиге, но в переходных матчах обыграл «Дняпро» и впервые вышел в высшую лигу чемпионата Белорусси.

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  • 23/04/2020

    • В межсезонье «Рух» сменил тренера и провел ряд контрольных матчей, в том числе победив латвийский «Вентспилс» (1:0), украинскую «Оболонь-Бровар» (2:0) и финский ХИФК (2:1).

    В чемпионате брестский клуб стартовал довольно неожиданной выездной победой над минским «Динамо» (1:0), забив единственный мяч в середине первого тайма.

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    Следующие два матча «Рух» проиграл со счетом 0:1, уступив на своем поле «Энергетику-БГУ» и на выезде потерпев поражение от борисовского БАТЭ.

    В последних матчах брестский клуб на выезде сыграл вничью с мозырьской «Славией» (0:0), и дома победил «Минск» (1:0).

    Все футбольные трансферы

    После 5 туров «Рух» с 7 очками идет на 9-м месте в чемпионате Белоруссии. Разница мячей 2-2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торпедо» — 1.93, победа «Руха» — 4.40, ничья — 3.10.

    Хозяева выглядят явными фаворитами поединка, прогнозируем, что на своем поле «автозаводцы» не проиграют.

    Матч не будет результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,5 и «Обе забьют — нет» за 1,57. 0

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