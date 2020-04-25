«Славия» Мозырь — «Минск». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 25 апреля 2020 года

«Славия»
«Славия» расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Белоруссии с 7 баллами.
В стартовом матче национального первенства «славяне» потерпели поражение от «Слуцка» (1:3).
После этого команда Михаила Мартиновича выдала приличную серию, в которой последовательно набирала очки, обыграв БАТЭ (2:1) и брестское «Динамо» (2:1), а также разойдясь миром с «Рухом» (0:0).
Команда также прошла четвертьфинальную стадию Кубка Белоруссии, а в первом матче 1/2 финала даже обыграла БАТЭ (1:0).
В прошлом туре серия «Славии» прервалась поражением на выезде от «Ислочи» — 1:2. Лучшими бомбардирами команды являются Андрей Чухлей и Никита Мельников — в их активе по два гола.
«Минск»
Команда в прошлом сезоне стала десятой, а сейчас демонстрирует похожие результаты.
В национальном чемпионате «Минск» стартовал успешно, в первых турах в гостях победив «Белшину» (3:1) и справившись в дерби с минским «Динамо» (3:2).
Затем минчане на выезде уступили «Энергетику-БГУ» (0:2), а также на своем поле были разгромлены БАТЭ со счетом 0:3.
В прошлом туре «Минск» потерпел уже третье подряд поражение — на выезде против «Руха» (0:1).
В настоящий момент столичный коллектив идет 11-м, набрав 6 очков. Лучшим бомбардиром с двумя голами является полузащитник Евгений Шикавка.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Cлавии» — 2.15, победа «Минска» — 3.65, ничья — 3.20.
Действительно, в нынешнем сезоне клуб из Мозыря уже огорчал главных фаворитов, но картину портят два последних поединка — ничья и поражение. «Минск» проиграл три последних матча, поэтому психологически коллективу будет сложно.
Однако стоит учитывать, что «Славию» ждет ответный полуфинал Кубка против БАТЭ, поэтому надо поберечь силы. «Минск» должен воспользоваться ситуацией и побороться хотя бы за ничью. Предлагаем поставить на то, что «Минск» не проиграет за 1.70. 0