«Смолевичи» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 24 апреля 2020 года

В пятницу, 24 апреля, в стартовом поединке шестого тура чемпионата Белоруссии по футболу «Смолевичи» в домашнем матче сыграют с минским «Динамо». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Смолевичи» — «Динамо» Минск.

«Смолевичи»

«Смолевичи», которые по итогам прошлого сезона поднялись в Высшую лигу из второго дивизиона, в элите идут пока на 15 месте в турнирной таблице, имея на своем счету три балла.

В пяти играх «смольные» добыли три ничьи и дважды проиграли. Мировые состоялись с брестским «Динамо» (1:1) в гостях, солигорским «Шахтером» (0:0) дома и с «Белшиной» (1:1) в Бобруйске в прошлом туре.

Поражения же были минимальными (по 0:1). От «Ислочи» на своей территории и «Витебска» вне родных стен.

Пока на своем поле в текущем сезоне команда голов не забивала, но и пропустила лишь один мяч в двух встречах.

«Динамо» Минск

«Динамо» в прошлом первенстве страны стало четвертым, а текущий сезон пока проводит неудачно. Сперва минчане вылетели из Кубка Белоруссии, уступив дважды БАТЭ (1:2 и 2:3).

Серию поражений «сине-белые» продолжили и в чемпионате, проиграв дома «Руху» (0:1) и в дерби «Минску» (2:3). И только пятый официальный матч сезона принес им викторию — дома над «Торпедор-БелАЗ» со счетом 2:0.

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Затем «динамоцы» уступили на выезде «Городее» (0:1), а в прошлом туре переиграли в родных стенах гродненский «Неман» (2:0). После пяти туров «Динамо» находится на 12-й позиции, имея в своем активе шесть очков.

Несмотря на викторию в прошлой игре, в отставку был отправлен главный тренер Сергей Гуренко. В СМИ сообщают, что теперь команду из Минска возглавит Леонид Кучук, работавший в ряде клубов РПЛ.

Последний раз в вышке эти коллективы играли между собой в 2018 году. И тогда дважды победил столичный клуб (по 2:0), а тремя годами ранее минчане одолели «Смолевичи» в Кубке страны — 2:0 и 5:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Динамо» — 1.95, победа «Смолевичей» — 4.70, ничья — 3.30.

«Динамо» в этом сезоне на выезде пока только проигрывало, но забило в трех встречах аж четыре мяча. Прогнозируем, что этот поединок будет результативным, даже несмотря на то, что минчане будут играть с очень «низовой» командой. Наш прогноз и ставка: ТБ 1,5. 0