«Дирианген» — «Ювентус Манагуа». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 23 апреля 2020 года

В ночь со среды на четверг пройдет четвертьфинальный матч плей-офф Клаусуры, в котором «Дирианген» на своем поле сыграет с «Ювентус Манагуа». Игра начнется в 02:00 по Москве. Прогноз на «Дирианген» — «Ювентус Манагуа».

«Дирианген»

«Дирианген» с 35 набранными баллами в регулярном первенстве финишировал на третьей позиции,отстав от второй строки только по разнице мячей.

Заканчивали чемпионат «черно-белые» 4-матчевой беспроигрышной серией, где они одержали две виктории и еще два поединка свели мировыми исходами, пропустив в этой серии только один гол.

Одолеть в этом отрезке удалось в родных стенах «Чинандегу» и «Реал Мадрис» (3:1), ничейные результаты были на выезде с «Халапой» и «Реал Эстели» (по 0:0).

Девять домашних матчей текущей регулярки принесли «Дириангену» семь выигрышей, одну мировую и одно поражение, разница забитых и пропущенных составила 16:4.

«Ювентус Манагуа»

«Ювентус Манагуа» набрал в регулярном первенстве 21 зачетный пункт, который позволил столичному коллективу финишировать на шестой позиции в турнирной таблице.

За аналогичный период, как и у предстоящего противника, «Юве» выиграл лишь раз, одолев в родных стенах «Реал Мадрис» (3:0), еще дважды сыграл вничью и раз проиграл.

Мировые пришлись на гостевые встречи с «Реал Эстели» (0:0) и «Лас-Сабанас» (1:1), уступил на своей территории «Окоталю» со счетом 0:1.

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Выездные игры «Ювентус Манагуа» в этом регулярном первенстве были неудачными. Команда добыла четыре ничьи и пять встреч проиграла, разница мячей — 4:16.

В регулярке «Дирианген» дома переиграл «Ювентус Манагуа» (1:0), а в столице «черно-белые» потерпели фиаско со счетом 0:3.

Прогноз на «Дирианген» — «Ювентус Манагуа»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дирианген» предлагают — 1.55.

На викторию «Ювентус Манагуа» дают — 5.70, ничья оценена — в 3.90.

Проход: «Дириангена» — 1.23; «Ювентус Манагуа» — 3.85.

«Дирианген» на своей арене играет очень сильно, что не скажешь о его предстоящем противнике. Наверняка, хозяева решат все еще в основное время. Наш прогноз и ставка: победа «Дириангена» в основное время. 0