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    ФК «Манагуа» — «Ферретти»: обе забьют?

    ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года

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    Прогноз на ФК «Манагуа» — «Ферретти»
    Футболист ФК «Манагуа»
    В заключительном матче регулярной части чемпионата Никарагуа по футбола ФК «Манагуа» в ночь на 19 апреля на своем поле сыграет с «Ферретти». Игра начнется в 00:00 по мск. Прогноз на ФК «Манагуа» — «Ферретти».

    ФК «Манагуа»

    ФК «Манагуа» досрочно выиграл регулярный чемпионат. В 17 поединках команда набрала 39 очков и опережая дуэт преследователей на семь баллов.

    У столичного коллектива на данный момент 11-матчевая беспроигрышная серия в первенстве, в которой он восемь поединков выиграл и три встречи завершил мировыми результатами.

    Отметим, что «львы» вышли победителями из последних трех игр чемпионата, поочередно одолев в родных стенах 2:1 «Окоталь» и 6:1 «Халапу», а также «Лас-Сабанас» (1:0) на выезде.

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    • На своей территории ФК «Манагуа» выиграл семь встреч и раз сыграл вничью, забить удалось в эти играх 23 гола, допустили семь пробоин.

    «Ферретти»

    «Ферретти» с 30 набранными очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от второй и третьей строки на два пункта.

    У «красно-черных» сейчас хороший период. Они смогли выйти победителями из последних своих четырех матчей, сохранив в этом отрезке свои ворота на замке.

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    • В этой удачной серии «Ферретти» на своей территории переиграл 1:0 «Реал Эстели», 4:0 «Реал Мадрис» и 2:0 «Лас-Сабанас», а также положил на лопатки в гостях «Окоталь» (1:0).

    Гостевые встречи этого чемпионата принесли команде три виктории в восьми играх, столько же поражений и два ничейных результата, разница мячей составила 8:10.

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    Игра первого круга принесла ФК «Манагуа» выездную победу (1:0), в прошлом сезоне в регулярке дважды побеждал «Ферретти» (2:1 и 1:0), а в плей-офф командам пришлось выяснять отношения по пенальти (оба матча по 2:2).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ФК «Манагуа» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Ферретти» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.65.

    От поединка, который не будет иметь большого турнирного значения, вполне можно ожидать забитые мячи в обе стороны. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0

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    ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года. Прогноз на ФК «Манагуа» — «Ферретти». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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