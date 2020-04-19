ФК «Манагуа» — «Ферретти». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года

ФК «Манагуа»
ФК «Манагуа» досрочно выиграл регулярный чемпионат. В 17 поединках команда набрала 39 очков и опережая дуэт преследователей на семь баллов.
У столичного коллектива на данный момент 11-матчевая беспроигрышная серия в первенстве, в которой он восемь поединков выиграл и три встречи завершил мировыми результатами.
Отметим, что «львы» вышли победителями из последних трех игр чемпионата, поочередно одолев в родных стенах 2:1 «Окоталь» и 6:1 «Халапу», а также «Лас-Сабанас» (1:0) на выезде.
На своей территории ФК «Манагуа» выиграл семь встреч и раз сыграл вничью, забить удалось в эти играх 23 гола, допустили семь пробоин.
«Ферретти»
«Ферретти» с 30 набранными очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от второй и третьей строки на два пункта.
У «красно-черных» сейчас хороший период. Они смогли выйти победителями из последних своих четырех матчей, сохранив в этом отрезке свои ворота на замке.
В этой удачной серии «Ферретти» на своей территории переиграл 1:0 «Реал Эстели», 4:0 «Реал Мадрис» и 2:0 «Лас-Сабанас», а также положил на лопатки в гостях «Окоталь» (1:0).
Гостевые встречи этого чемпионата принесли команде три виктории в восьми играх, столько же поражений и два ничейных результата, разница мячей составила 8:10.
Игра первого круга принесла ФК «Манагуа» выездную победу (1:0), в прошлом сезоне в регулярке дважды побеждал «Ферретти» (2:1 и 1:0), а в плей-офф командам пришлось выяснять отношения по пенальти (оба матча по 2:2).
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ФК «Манагуа» предлагают — 1.83.
На викторию «Ферретти» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.65.
От поединка, который не будет иметь большого турнирного значения, вполне можно ожидать забитые мячи в обе стороны. Наши прогноз и ставка — обе забьют: да. 0