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    «Чинандега» — «Окоталь»: игра порадует результативностью?

    «Чинандега» — «Окоталь». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Никарагуа Прогнозы на Лигу Примера Никарагуа
    Прогноз на «Чинандега» — «Окоталь»
    Игроки «Чинандеги»
    В заключительном поединке чемпионата Никарагуа по футболу «Чинандега» 19 апреля в домашнем матче сыграет с «Окоталем». Игра начнется в 00:00 по мск. Прогноз на «Чинандега» — «Окоталь».
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    Футбол. Никарагуа. Лига Примера 19 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Чинандега»

    «Чинандега» имеет небольшой шанс пробиться в четвертьфинал плей-офф. Для этого команде нужно добыть в предстоящей игре три очка и ждать проигрыша «Ювентус Манагуа», от которого отстает на два очка.

    «Красно-белые» уступили в трех своих последних встречах первенства, поочередно потерпев фиаско от «Дириангена» (0:3) и «Реал Мадрис» (0:2) в гостях, а также от «Реал Эстели» (1:3) в родных стенах.

    До этого неудачного периода они вышли победителями из двух игр чемпионата, разгромив на своей территории «Ювентус» (4:0) и вне родных стен «Халапу» (1:0).

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    • Восемь домашних встреч текущего чемпионата Никарагуа принесли «Чинандеги» четыре виктории, один ничейный результат и три поражения, разница мячей — 12:7.

    «Окоталь»

    «Окоталь» с 13 набранными очками идет на девятой позиции в турнирной таблице и выше уже точно не поднимется, может только опуститься на последнюю строку при определенных обстоятельствах.

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    В минувшем туре первенства «желто-синие» неожиданно на выезде переиграли «Ювентус Манагуа» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию, где шесть были проигрышными.

    В этот неудачный для себя отрезок они смогли добыть только один пункт, сыграв с еще одним аутсайдером 1:1, а другие игры проиграли с общей разницей 3:11.

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    • В восьми гостевых встречах этого сезоне принесли «Окоталю» лишь одну викторию и одну ничью, шесть раз команда проигрывала, разница забитых-пропущенных составила 4:15.

    В первом круге «Окотал» дома одержал победу (1:0), в прошлом чемпионате коллективы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:3.

    Прогноз на «Чинандега» — «Окоталь»

    В поединках этих оппонентов очень часто фиксируется тотал «больше». Прогнозируем, что и данный матч будет результативным. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,5. 0

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    «Чинандега» — «Окоталь». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года. Прогноз на «Чинандега» — «Окоталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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