«Чинандега» — «Окоталь». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года

В заключительном поединке чемпионата Никарагуа по футболу «Чинандега» 19 апреля в домашнем матче сыграет с «Окоталем». Игра начнется в 00:00 по мск. Прогноз на «Чинандега» — «Окоталь».

«Чинандега»

«Чинандега» имеет небольшой шанс пробиться в четвертьфинал плей-офф. Для этого команде нужно добыть в предстоящей игре три очка и ждать проигрыша «Ювентус Манагуа», от которого отстает на два очка.

«Красно-белые» уступили в трех своих последних встречах первенства, поочередно потерпев фиаско от «Дириангена» (0:3) и «Реал Мадрис» (0:2) в гостях, а также от «Реал Эстели» (1:3) в родных стенах.

До этого неудачного периода они вышли победителями из двух игр чемпионата, разгромив на своей территории «Ювентус» (4:0) и вне родных стен «Халапу» (1:0).

Восемь домашних встреч текущего чемпионата Никарагуа принесли «Чинандеги» четыре виктории, один ничейный результат и три поражения, разница мячей — 12:7.

«Окоталь»

«Окоталь» с 13 набранными очками идет на девятой позиции в турнирной таблице и выше уже точно не поднимется, может только опуститься на последнюю строку при определенных обстоятельствах.

В минувшем туре первенства «желто-синие» неожиданно на выезде переиграли «Ювентус Манагуа» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою 7-матчевую безвыигрышную серию, где шесть были проигрышными.

В этот неудачный для себя отрезок они смогли добыть только один пункт, сыграв с еще одним аутсайдером 1:1, а другие игры проиграли с общей разницей 3:11.

В восьми гостевых встречах этого сезоне принесли «Окоталю» лишь одну викторию и одну ничью, шесть раз команда проигрывала, разница забитых-пропущенных составила 4:15.

В первом круге «Окотал» дома одержал победу (1:0), в прошлом чемпионате коллективы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:3.

Прогноз на «Чинандега» — «Окоталь»

В поединках этих оппонентов очень часто фиксируется тотал «больше». Прогнозируем, что и данный матч будет результативным. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,5. 0