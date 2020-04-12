«Чинандега» — «Реал» Эстели. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Примера 13 апреля 2020 года

В воскресенье, 12 апреля, в матче 16 тура никарагуанской Лиги Примера «Чинандега» будет принимать «Реал» Эстели. Начало встречи — в 00:00 мск. Прогноз на «Чинандега» — «Реал» Эстели.

«Чинандега»

«Чинандега» замыкает зону плей-офф. Сейчас клуб имеет 18 очков и занимает шестое место. «Ювентус» Манагуа всего в одном пункте позади, поэтому в случае поражения хозяева могут лишиться места в топ-6.

У команды отрицательная разница голов — 15 забитых и 23 пропущенных. Также она имеет семь поражений в этом сезоне и пять побед.

«Чинандега» до прошлого тура выиграла два матча. Команда разгромила со счетом 4:0 «Ювентус» Манагуа и с минимальным результатом обыграла «Халапу» (1:0).

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А вот в прошлом туре было разгромное поражение от «Дириянгена» в гостях — 0:3. Отдельно стоит вспомнить провал в конце марта на выезде против «Вальтер Ферретти». Тогда коллектив пропустил семь безответных мячей.

На своем поле в текущем сезоне «Чинандега» провела семь поединков, в которых одержала 4 победы при 1 ничье и 2 поражениях.

«Реал» Эстели

Команда находится в пяти пунктах от первой позиции. У нее 28 очков и третье место в турнирной таблице чемпионата. При этом выиграть «Реалу» не удалось в последних трех матчах турнира.

«Реал» является лучшей командой по количеству пропущенных голов, поскольку в 15 играх сезона они пропустили всего 9 мячей.

До безвыигрышной серии команда одержала четыре победы подряд, а в трех из этих игр сохранила ворота на замке.

По играм на выезде «Реал» на втором месте в чемпионате — 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

В последних трех турах были две ничьи и поражение. Сначала ничья с «Манагуа» на выезде (1:1), затем — поражение в гостях у «Вальтер Ферретти» (0:1), а в прошлом туре — нули дома с «Ювентус» Манагуа.

Прогноз и ставка

Хозяев считают аутсайдерами — 4.60 на их победу и 1.69 предлагают на победу гостей. Ничья оценивается коэффициентом 3.68.

В последних двух матчах между собой в прошлом году «Реал» Эстели дважды громил соперника — 4:1 и 4:0. На выезде и дома. Гости имеют куда более надежную защиту и ведут борьбу за лидирующие позиции, поэтому должны брать три очка. Предлагаем поставить на победу «Реала» Эстели за 1.69. 0