КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радомир АнтичРадомир Антич. Тренер, которого любил каждый фанат «Атлетико» Моуринью провел индивидуальную тренировку в карантинАПЛ переживает кризис мотивации и формы игроков Карлос ФиерроНесостоявшиеся звезды. 15 вундеркиндов из Football Manager, не оправдавших надежд
  • 12:04
    • Стали известны подробности отмены турнира UFC 249
  • 07:01
    • Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
  • 22:28
    • Месси опроверг слухи об интересе «Интера»
  • 22:00
    • Фетисов: В России полупустые стадионы и большие зарплаты. Есть смысл задуматься об этом
  • 19:27
    • Мужской чемпионат Европы перенесен на 2022 год
  • 18:57
    • РФБ и ФОНБЕТ запускают чемпионат России по кибербаскетболу
  • 18:39
    • Семин: Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах
    Все новости спорта

    Одержит ли «Реал» Эстели первую победу в апреле?

    «Чинандега» — «Реал» Эстели. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Примера 13 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Никарагуа
    Прогноз на «Чинандега» — «Реал» Эстели
    «Реал» Эстели не смог победить в трех матчах подряд
    В воскресенье, 12 апреля, в матче 16 тура никарагуанской Лиги Примера «Чинандега» будет принимать «Реал» Эстели. Начало встречи — в 00:00 мск. Прогноз на «Чинандега» — «Реал» Эстели.
    ×
    Футбол. Никарагуа. Лига Примера 12 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.53
  • Ставка!
    •

    «Чинандега»

    «Чинандега» замыкает зону плей-офф. Сейчас клуб имеет 18 очков и занимает шестое место. «Ювентус» Манагуа всего в одном пункте позади, поэтому в случае поражения хозяева могут лишиться места в топ-6.

    У команды отрицательная разница голов — 15 забитых и 23 пропущенных. Также она имеет семь поражений в этом сезоне и пять побед.

    «Чинандега» до прошлого тура выиграла два матча. Команда разгромила со счетом 4:0 «Ювентус» Манагуа и с минимальным результатом обыграла «Халапу» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    А вот в прошлом туре было разгромное поражение от «Дириянгена» в гостях — 0:3. Отдельно стоит вспомнить провал в конце марта на выезде против «Вальтер Ферретти». Тогда коллектив пропустил семь безответных мячей.

    На своем поле в текущем сезоне «Чинандега» провела семь поединков, в которых одержала 4 победы при 1 ничье и 2 поражениях.

    «Реал» Эстели

    Команда находится в пяти пунктах от первой позиции. У нее 28 очков и третье место в турнирной таблице чемпионата. При этом выиграть «Реалу» не удалось в последних трех матчах турнира.

  • Радомир Антич. Тренер, которого любил каждый фанат «Атлетико»
  • Реквием по легенде «Матрасников»
  • Вчера

    • «Реал» является лучшей командой по количеству пропущенных голов, поскольку в 15 играх сезона они пропустили всего 9 мячей.

    До безвыигрышной серии команда одержала четыре победы подряд, а в трех из этих игр сохранила ворота на замке.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    По играм на выезде «Реал» на втором месте в чемпионате — 3 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

    В последних трех турах были две ничьи и поражение. Сначала ничья с «Манагуа» на выезде (1:1), затем — поражение в гостях у «Вальтер Ферретти» (0:1), а в прошлом туре — нули дома с «Ювентус» Манагуа.

    Прогноз и ставка

    Хозяев считают аутсайдерами — 4.60 на их победу и 1.69 предлагают на победу гостей. Ничья оценивается коэффициентом 3.68.

    В последних двух матчах между собой в прошлом году «Реал» Эстели дважды громил соперника — 4:1 и 4:0. На выезде и дома. Гости имеют куда более надежную защиту и ведут борьбу за лидирующие позиции, поэтому должны брать три очка. Предлагаем поставить на победу «Реала» Эстели за 1.69. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Неман — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.64
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истаравшан — Куктош
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Локомотив Памир — Душанбе-83
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.60
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Городея — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Футбол в Бурунди
  • Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить играть
    • Вчера в 00:52     Эден Азар
  • Почему Азар пока не заиграл в «Реале»?
    • 06:32 07/04/2020     В 2011 году «Ньюкасл» отыгрался после 0:4 к перерыву против «Арсенала»
  • Как часто перерыв влияет на итоговый результат?
    • 04:58 08/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Чинандега» — «Реал» Эстели. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Примера 13 апреля 2020 года. Прогноз на «Чинандега» — «Реал» Эстели. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Тоже интересно
    Джанни Инфантино должен спасти футбол Футбол Сможет ли ФИФА вытащить футбол из коронавирусной ямы?Футбол отражает жизнь, а футбольное руководство иногда напоминает реальные правительства Вчера в 13:060
  • 09:39
    • Sky Sports представил сборную сезона АПЛ
  • 07:33
    • СМИ: Бундеслига вернется в начале мая
  • 12:23
    • «Марсель» не будет платить полную заплату, если сезон не возобновится
    Паоло Мальдини и Себастьяно Росс Футбол Вопреки прогнозам: В финале ЛЧ 1994-го года команду Кройфа разнес «Милан»Коронавирус никак не позволяет возобновиться еврокубковым матчам, поэтому вспомним об исторической игре 1994-го Вчера в 14:240
  • Экспресс дня

  • Прервется ли светлая полоса «Энергетика»?
  • 2.60
    •
  • 11:50
    • Левандовски: Я многому научился у Анри
  • 11:33
    • «Ювентус» и «Интер» претендуют на форварда «Фиорентины»
  • 11:17
    • Гетце сменил агента и намерен покинуть «Боруссию» Д
    Футбол в Бурунди Футбол Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить игратьОфициально в стране зафиксировано всего три случая заражения коронавирусом Вчера в 00:520
  • 09:54
    • Экс-наставник «Валенсии» отказался возглавить «Милан»
  • 09:23
    • ПСЖ летом может подписать хавбека «Ювентуса»
  • 09:07
    • Хабиб Нурмагомедов отреагировал на перенос UFC 249
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие