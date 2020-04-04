«Динамо» Брест — «Славия» Мозырь. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч Высшей лиги 4 апреля 2020 года

В третьем туре белорусской Высшей лиги состоится матч между «Динамо» Брест и «Славией» Мозырь. Поединок запланирован на 4 апреля, а его начало на 19:30 по мск. Место встречи — Спорткомплекс «Брестский». Прогноз на «Динамо» Брест — «Славия» Мозырь.

«Динамо» Брест

Чемпион прошлого сезона стартовал в новом игровом году с ничьи. Команда сыграла 1:1 с клубом «Смолевичи». За этим результатом последовала победа над «Слуцком» со счетом 0:1.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место с четырьмя очками в активе. Победа в следующем поединке может позволить хозяевам попасть в еврокубковую зону или даже возглавить таблицу.

Стоит добавить, что брестское «Динамо» не проигрывает в чемпионате Белоруссии уже 17 матчей подряд. В четырех последних играх команда одержала три победы.

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Кроме того стоит напомнить о кубковых стычках «Динамо». В начале сезона коллектив выиграл Суперкубок страны, одолев «Шахтер» Солигорск 2:0. В четвертьфинале Кубка Белоруссии было две встречи с «Ислочью» — 0:0 и 0:0 (0:1).

«Славия» Мозырь

Для «Славии» сезон начался вполне удачно, поскольку команда выиграла 3 из 4 поединков, сыгранных на старте.

Сначала гости успешно начали в Кубке, обыграв в двух матчах «Дняпро» — 0:3 и 3:0. Затем команда проиграла «Слуцку» 3:1 в первом туре чемпионата, однако после этого сразу же исправилась и одолела дома БАТЭ (2:1).

«Славия» занимает 10 место с тремя очками. У клуба отрицательная разница голов — 3 забитых и 4 пропущенных.

Добавим, что «славяне» выиграли три из четырех последних встреч в Высшей лиге. Прошлый сезон они закончили двумя победами подряд.

Прогноз и ставка

Естественно «Динамо» — фаворит матча. На его победу букмекеры дают коэффициент 1.36, тогда как вероятность успеха гостей оценивают в 9.40. Ничья дается с коэффом 4.70.

Хозяева редко проигрывают в последнее время. Серия без поражений впечатляет. 12 матчей без поражений подряд на своей поле провело «Динамо» в официальных встречах.

«Славия» любит играть результативно, поскольку 4 матча этого сезона с участием команды завершались при тотале больше 2.5. Прогноз: мы предлагаем поставить на «1Х и ТБ 2.5» за 2.05. 0