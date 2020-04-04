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    Сможет ли БАТЭ прервать неудачную серию в чемпионате?

    БАТЭ — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 4 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии
    Прогноз на БАТЭ — «Рух» Брест
    БАТЭ
    4 апреля в 17:30 по мск состоится матч 3 тура Высшей лиги Белоруссии между БАТЭ и «Рухом» из Бреста. Поединок пройдет на стадионе «Борисов». Прогноз на БАТЭ — «Рух» Брест.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • Ставка!
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    БАТЭ

    Для «борисовцев» нынешний сезон начался очень неудачно. Хозяева проиграли два стартовых поединка, вследствие чего БАТЭ сейчас находится на 14 строчке без единого набранного балла. При этом за 2 тура коллектив пропустил 5 мячей.

    В первом матче БАТЭ проиграл 3:1 в гостях у «Энергетика-БГУ». В прошлый раз «желто-синие» уступили «Славии» Мозырь 2:1.

    БАТЭ практически выполнил норму поражений за прошлый сезон. Тогда клуб проиграл 4 матча, при этом стартовал с двух побед подряд.

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    Тем не менее не будем забывать за Кубок страны, в четвертьфинале которого, еще до начала чемпионата, команда играла с минским «Динамо» и одержала две победы — 1:2 и 3:2.

    «Рух» Брест

    Гости находятся в середине таблицы на 9 месте с 3 набранными очками, поскольку смогли выиграть один матч.

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    • В первом туре «Рух» обыграл на выезде минское «Динамо» с минимальным результатом 0:1. Аналогичный счет был в прошлом поединке турнира, только уже не в пользу коллектива из Бреста. На своем поле он проиграл «Энергетику-БГУ».

    Напомним, что «Рух» — новичок Высшей лиги. В прошлом сезоне команда выступала в Первой лиге.

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    • В отличие от БАТЭ, «Рух» провел только два официальных матча. Также стоит заметить, что в пяти играх с участием команды забивается не больше трех голов, причем в четырех из них было забито максимум два.

    Прогноз и ставка

    БАТЭ является фаворитом встречи. На его победу дают 1.33, тогда как победа «Руха» оценивается коэффициентом 9.60. На ничью букмекеры поставили 5.00.

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    Это будет первое очное противостояние двух данных команд. Учитывая свою ситуацию, хозяева будут стараться прервать неудачную серию, поскольку в противном случае они рискуют сильно сдать позиции в борьбе за еврокубки, зона которых находится в шести пунктах.

    Оба матча «Руха» прошли почти «сухо». БАТЭ тоже результативностью не блистал в последних играх. Предлагаем ставку «Победа БАТЭ в один или два мяча» с коэффициентом 1.89. 0

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