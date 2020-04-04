БАТЭ — «Рух» Брест. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Высшей лиги Белоруссии 4 апреля 2020 года

4 апреля в 17:30 по мск состоится матч 3 тура Высшей лиги Белоруссии между БАТЭ и «Рухом» из Бреста. Поединок пройдет на стадионе «Борисов». Прогноз на БАТЭ — «Рух» Брест.

БАТЭ

Для «борисовцев» нынешний сезон начался очень неудачно. Хозяева проиграли два стартовых поединка, вследствие чего БАТЭ сейчас находится на 14 строчке без единого набранного балла. При этом за 2 тура коллектив пропустил 5 мячей.

В первом матче БАТЭ проиграл 3:1 в гостях у «Энергетика-БГУ». В прошлый раз «желто-синие» уступили «Славии» Мозырь 2:1.

БАТЭ практически выполнил норму поражений за прошлый сезон. Тогда клуб проиграл 4 матча, при этом стартовал с двух побед подряд.

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Тем не менее не будем забывать за Кубок страны, в четвертьфинале которого, еще до начала чемпионата, команда играла с минским «Динамо» и одержала две победы — 1:2 и 3:2.

«Рух» Брест

Гости находятся в середине таблицы на 9 месте с 3 набранными очками, поскольку смогли выиграть один матч.

В первом туре «Рух» обыграл на выезде минское «Динамо» с минимальным результатом 0:1. Аналогичный счет был в прошлом поединке турнира, только уже не в пользу коллектива из Бреста. На своем поле он проиграл «Энергетику-БГУ».

Напомним, что «Рух» — новичок Высшей лиги. В прошлом сезоне команда выступала в Первой лиге.

В отличие от БАТЭ, «Рух» провел только два официальных матча. Также стоит заметить, что в пяти играх с участием команды забивается не больше трех голов, причем в четырех из них было забито максимум два.

Прогноз и ставка

БАТЭ является фаворитом встречи. На его победу дают 1.33, тогда как победа «Руха» оценивается коэффициентом 9.60. На ничью букмекеры поставили 5.00.

Это будет первое очное противостояние двух данных команд. Учитывая свою ситуацию, хозяева будут стараться прервать неудачную серию, поскольку в противном случае они рискуют сильно сдать позиции в борьбе за еврокубки, зона которых находится в шести пунктах.

Оба матча «Руха» прошли почти «сухо». БАТЭ тоже результативностью не блистал в последних играх. Предлагаем ставку «Победа БАТЭ в один или два мяча» с коэффициентом 1.89. 0