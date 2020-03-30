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    В полуфинале окажется «Вулверхэмптон»?

    «Мансфилд» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матча FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 30 марта 2020 года

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    Прогноз на «Мансфилд» — «Вулверхэмптон»
    Жоау Моутинью
    30 марта «Мансфилд» и «Вулверхэмптон» сыграют в рамках 1/4 финала кибертурнира FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup. Прогноз на «Мансфилд» — «Вулверхэмптон».

    «Мансфилд»

    Представитель «Мансфилда» игрок AC RedLac изначально представлялся как непростой соперник, способный доставить проблем. Букмекеры ожидали, что он сможет пройти не одну стадию турнира.

    Прошлым соперником был «Ротерхэм». Там AC RedLac с минимальным отрывом обыграл оппонента (2:1).

    По-настоящему сложная кампания выдалась в позапрошлом раунде. Там попался «Аякс». В итоге первую встречу было сыграно вничью 1:1. В рамках переигровки «Мансфилд» прошел дальше, выиграв 0:1. Также был разгромлен «Гент» 1:6.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» тоже представлен киберфутболистом Flávio Fifilza7. В этом противостоянии он является фаворитом.

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    • В турнире Flávio стартовал с победы над «Аделаидой», выиграв у австралийцев 2:1. На следующей стадии была победа над «Слайго Роверс». С первого раза игрок разгромил соперника со счетом 3:0.

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    На стадии 1/8 турнира в соперниках был «Гримсби Таун». Там тоже обошлось без проблем. Матч был выигран со счетом 3:0.

    Прогноз

    Игрок «Вулверхэмптона» не пропускал в двух последних матчах, забивая по три мяча. Представитель «Мансфилда» не так ярко прошел две последних стадии. И его, кстати, считают андердогом этого противостояния.

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    Букмекеры повесили такие коэффициенты: 3.15 на «Мансфилд» и 1.92 на «Вулверхэмптон». Ничья оценена в 4.00.

    Мы полагаем, что Flávio Fifilza7 будет ближе к победе. Он с первого раза прошел всех трех соперников и пропустил при этом один мяч в трех матчах. Предлагаем поставить на него. 0

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    «Мансфилд» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матча FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 30 марта 2020 года. Прогноз на «Мансфилд» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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