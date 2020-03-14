«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 14 марта 2020 года

В 30 туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Амикс» 14 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».

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«Брайтон»

На данном отрезке чемпионата Англии этот коллектив занимает 15 позицию в турнирной таблице. В 29 поединках АПЛ команде удалось заработать 29 очков.

В 2020 году «Брайтон» еще ни разу не побеждал. После вылета из Кубка страны от «Шеффилда Уэнсдей» (0:1) подопечные Грэма Поттера сыграли в 8 матчах АПЛ и завоевали 5 баллов.

В начале второй половины сезона «чайки» потерпели поражение от «Эвертона» (0:1), расписали мировую с «Астон Виллой» (1:1) и оказались слабее «Борнмута» (1:3).

Календарь и таблица АПЛ

Затем «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3), «Уотфордом» (1:1) и «Шеффилдом Юнайтед» (1:1). 29 февраля коллектив Грэма Поттера уступил «Кристал Пэлас» (0:1), после чего его подопечные не выявили сильнейшего во встрече с «Вулверхэмптоном» (0:0).

«Арсенал»

Лондонскому клубу пока не удается попасть в еврокубковую зону. Сейчас эта команда имеет на своем счету 40 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице.

После трех ничейных матчей в Премьер-лиге «Арсенал» встретился с «Борнмутом» в Кубке страны. Битва на стадионе «Виталити» закончились победой гостей с минимальным преимуществом — 1:2.

Затем подопечные Микеля Артеты разошлись миром с «Бернли» (0:0) и разгромили «Ньюкасл» в АПЛ (4:0). В Лиге Европы «канониры» на выезде одержали верх над «Олимпиакосом» (1:0).

А после победы над «Эвертоном» в чемпионате (3:2) «пушки» в дополнительное время потеряли путевку в 1/8 ЛЕ, уступив грекам со счетом 1:2. Чуть позже «Арсенал» переиграл «Портсмут» в Кубке Англии (2:0) и «Вест Хэм» в чемпионате (1:0).

Прогноз и ставки

На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,18, на ничью — 3,52, а на победу «Арсенала» — 2,34.

Сейчас обеим командам нужно зарабатывать очки в каждой встрече, чтобы решать свои персональные задачи. Поэтому на стадионе «Амекс» соперники не будут все время защищаться. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,75. 0