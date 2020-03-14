ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пустой стадион в МенхенгладбахеСпорт vs коронавирус. Хроника 13 марта НеймарПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов Диего Симеоне и Юрген КлоппПлан Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • 01:53
    • НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
  • 01:46
    • Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом
  • 01:37
    • Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса
  • 01:01
    • «Байер» обыграл «Рейнджерс» в Глазго
  • 00:52
    • УЕФА может изменить формат еврокубков из-за коронавируса
  • 23:46
    • ФИФА переносит мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022
  • 22:49
    • «МЮ» разгромил ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Матч в Брайтоне будет скоростным

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 14 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион Прогнозы на Арсенал Календарь АПЛ
    Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал»
    Давид Луис
    В 30 туре английской Премьер-лиги «Брайтон» будет принимать «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Амикс» 14 марта. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •
  • Матч перенесен
  • У главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты найден коронавирус, матч перенесен

    • «Брайтон»

    На данном отрезке чемпионата Англии этот коллектив занимает 15 позицию в турнирной таблице. В 29 поединках АПЛ команде удалось заработать 29 очков.

    В 2020 году «Брайтон» еще ни разу не побеждал. После вылета из Кубка страны от «Шеффилда Уэнсдей» (0:1) подопечные Грэма Поттера сыграли в 8 матчах АПЛ и завоевали 5 баллов.

    В начале второй половины сезона «чайки» потерпели поражение от «Эвертона» (0:1), расписали мировую с «Астон Виллой» (1:1) и оказались слабее «Борнмута» (1:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    Затем «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (3:3), «Уотфордом» (1:1) и «Шеффилдом Юнайтед» (1:1). 29 февраля коллектив Грэма Поттера уступил «Кристал Пэлас» (0:1), после чего его подопечные не выявили сильнейшего во встрече с «Вулверхэмптоном» (0:0).

    «Арсенал»

    Лондонскому клубу пока не удается попасть в еврокубковую зону. Сейчас эта команда имеет на своем счету 40 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице.

    После трех ничейных матчей в Премьер-лиге «Арсенал» встретился с «Борнмутом» в Кубке страны. Битва на стадионе «Виталити» закончились победой гостей с минимальным преимуществом — 1:2.

    Затем подопечные Микеля Артеты разошлись миром с «Бернли» (0:0) и разгромили «Ньюкасл» в АПЛ (4:0). В Лиге Европы «канониры» на выезде одержали верх над «Олимпиакосом» (1:0).

    3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 17 000ЗабратьБонус по промо LIVESPORTtennisi.bet

    А после победы над «Эвертоном» в чемпионате (3:2) «пушки» в дополнительное время потеряли путевку в 1/8 ЛЕ, уступив грекам со счетом 1:2. Чуть позже «Арсенал» переиграл «Портсмут» в Кубке Англии (2:0) и «Вест Хэм» в чемпионате (1:0).

    Прогноз и ставки

    На победу «Брайтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,18, на ничью — 3,52, а на победу «Арсенала» — 2,34.

    Сейчас обеим командам нужно зарабатывать очки в каждой встрече, чтобы решать свои персональные задачи. Поэтому на стадионе «Амекс» соперники не будут все время защищаться. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,75. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Уотфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кельн — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  5.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Норвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бруну Фернандещ
  • Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»
    • 14:55 07/03/2020     Игроки «Ростова»
  • Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКА
    • 18:38 09/03/2020     Жозе Моуринью
  • Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов
    • 14:03 11/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 14 марта 2020 года. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    Футболисты «Сочи» Футбол Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылетаСМИ — о разгромной победе «Сочи» над «Оренбургом» Вчера в 13:490
  • 21:07
    • НХЛ приостановила матчи из-за коронавируса
  • 19:51
    • Матч между «Ювентусом» и «Лионом» перенесен
  • 18:27
    • L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры 11/03/2020 в 21:190
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 1.61
    •
  • 07:38
    • Сульшер: «МЮ» показал хороший футбол в игре с ЛАСКом
  • 07:22
    • Матч Кубка Либертадорес завершился массовой дракой
  • 07:05
    • УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта Вчера в 08:380
  • 01:04
    • «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
  • 00:51
    • «Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в Лиге Европы
  • 23:42
    • Известны все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие